大埔宏福苑五級火｜專家料棚架有雜物加上風高物燥肇禍　火屑波及單位「呢下先恐怖」

李光昇表示，竹棚本身並不容易燒著，用普通打火機和蠟燭等需要「燒好耐先著」，惟如果地盤的棚架留有大量雜物如紙箱，在風高物燥的環境下，工程燒焊或磨機時產生的火花彈到雜物上，便容易燃起垃圾及蔓延至棚網。他特別提到，勞工處守則列明棚網需要符合一定的阻燃要求，惟部分地盤或會轉用較便宜的棚網，至於今次棚網是否合規格就有待化驗，「肉眼分唔到。」

至於以金屬棚架取代竹棚會否減低火警嚴重程度，李光昇直言金屬「燒得兩燒都會軟」，甚至因較重而直接整個金屬棚架倒塌，又指出今次宏福苑火警有別於兩年前尖沙咀海員之家的三級火，因為該處屬興建中地盤，但今次屬仍有人居住的民居，當火屑波及有傢俬的單位內便會加劇火勢，「呢下先恐怖。」他又指，本港建築抗火能力高，一般都有兩小時抗火能力，加上燒棚產生的熱力有限，相信不會對結構有特別影響，要待救熄火警後再作檢查，「除非火勢集中……燒多過兩個鐘就難講。」