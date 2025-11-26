熱門搜尋:
本地
2025-11-26 18:27:56

大埔宏福苑五級火｜專家料棚架有雜物加上風高物燥肇禍　火屑波及單位「呢下先恐怖」

大埔宏福苑發生嚴重火警。(林俊源攝)

大埔宏福苑發生嚴重火警，現正進行大維修的屋苑8座大廈外牆均搭有竹棚架和圍網。香港執業安全師學會會長李光昇接受《am730》訪問稱，竹棚和符合政府要求的阻燃棚網本身並不容易燒著，棚架起火的一般主要成因緣於有大量雜物，它們容易被工程期間產生的火屑點燃繼而起火，加上近日天氣乾燥和有風，兩者相輔相乘便容易釀成大火，「火乘風勢，風助火威。」

▼大埔宏福苑嚴重火警▼

強調竹棚及合規棚網不易燒著

李光昇表示，竹棚本身並不容易燒著，用普通打火機和蠟燭等需要「燒好耐先著」，惟如果地盤的棚架留有大量雜物如紙箱，在風高物燥的環境下，工程燒焊或磨機時產生的火花彈到雜物上，便容易燃起垃圾及蔓延至棚網。他特別提到，勞工處守則列明棚網需要符合一定的阻燃要求，惟部分地盤或會轉用較便宜的棚網，至於今次棚網是否合規格就有待化驗，「肉眼分唔到。」

至於以金屬棚架取代竹棚會否減低火警嚴重程度，李光昇直言金屬「燒得兩燒都會軟」，甚至因較重而直接整個金屬棚架倒塌，又指出今次宏福苑火警有別於兩年前尖沙咀海員之家的三級火，因為該處屬興建中地盤，但今次屬仍有人居住的民居，當火屑波及有傢俬的單位內便會加劇火勢，「呢下先恐怖。」他又指，本港建築抗火能力高，一般都有兩小時抗火能力，加上燒棚產生的熱力有限，相信不會對結構有特別影響，要待救熄火警後再作檢查，「除非火勢集中……燒多過兩個鐘就難講。」

家居防火勿疏忽｜安全使用煮食爐具/處理易燃物品/使用電器（am730製圖） 家居防火勿疏忽｜安全使用煮食爐具（am730製圖） 家居防火勿疏忽｜安全處理易燃物品（am730製圖） 家居防火勿疏忽｜安全使用電器（am730製圖）

