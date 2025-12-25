大埔宏福苑五級火｜專屬社工支援生活所需　居民稱減徬徨將開展新生活

大埔宏福苑大火發生1個月，社署通過「一戶一社工」網絡為居民提供支援，安排入住臨時居所。
有年長居民在大火後，曾經在社區會堂和酒店暫住，期間為居住問題感到著急和無助，初期資訊混亂又擔心被騙，本月初獲配對專屬「一戶一社工」，全面交予對方處理資助和安置申請，本月中獲安排入住元朗博愛江夏圍村過渡性房屋。居民說有專屬社工協助，毋須自行四處奔波，內心和生活逐漸安定下來，又說雖然過渡性房屋的單位面積較以往小，但感恩有暫住的地方，寄語街坊繼續努力生存，保重身體，重新開展新生活。
在「一戶一社工」措施下，每名社工配對2至3名公務員。梁先生這戶的專屬社工謝梓澄說，雙方取得聯絡後，隨即向住戶提供情緒和生活支援，協助他們整理資訊，自己主要擔當統籌角色，聯絡居民關顧身心靈需要；另外的公務員就參與搬遷、陪診、購買和運送物資等工作。她又說，雖然社工是助人者，但過去1個月亦在居民身上感受到關心，體會到互助的過程。
社工方嘉敏在大火後負責跟進有居民遇難的家庭。他坦言曾經參與過大型災難支援工作，以為有足夠經驗處理今次個案，但過程感受到居民失去摯親和家園的傷痛和難過，自己心理上亦有衝擊。他說，面對居民情緒崩潰，會陪伴聆聽他們的感受，希望「一戶一社工」的角色可給予居民一個承諾，即使重建家園的過程漫長，亦會陪伴面對前路的未知之數。
另一名社工李子欣入職一年，火災翌日到大埔的社區會堂接觸有失聯家屬的居民，起初擔心無足夠經驗去協助，亦未能消除居民的擔憂，只能給予擁抱，讓他們釋放情緒，對方坦言感受到被重視，令她反思「社工」崗位承載很多人的故事和經歷，即使自己落淚、心情沉重和難過，也代表是與居民同行、共情的專業表現。
