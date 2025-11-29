大埔宏福苑五級火︱屋宇署勒令30個私人樓宇工程項目暫時停工 包括宏業28個項目

大埔宏福苑發生五級火警後，屋宇署周六（29日）表示根據《建築物條例》發出命令，要求由宏業建築工程有限公司（宏業）作為註冊承建商的28個私人樓宇工程項目立即暫時停工。同時，署方也命令另外兩個在私人樓宇維修中使用塑料膠板的項目暫時停工，屋宇署亦已即時要求該兩個項目的註冊承建商（富林工程營造有限公司及源發建築工程有限公司）移除塑膠板，並會諮詢法律意見考慮法律懲處。負責上述30個項目的承建商要先為項目施工進行獨立安全審核，向屋宇署提交改善方案及完成落實改善措施以證明工程能安全進行，署方才會決定是否和何時容許項目復工。



針對宏業負責的28個項目作出暫時停工決定，是基於屋宇署對宏業保障工地安全的能力缺乏信心。大埔宏福苑五級火警揭示宏業在地盤安全管理有嚴重缺失，包括使用大量發泡膠板遮封維修樓宇的窗戶。由於屋宇署對宏業的地盤安全管理能力和意識存疑，因此根據《建築物條例》第23（1）（b）（iii）條向宏業發出命令，即時暫時停止由宏業作為項目主事承建商的工程，當中11項是由宏業作為註冊承建商的私人樓宇維修工程，而17項是由宏業作為註冊承建商的加建及改建工程。