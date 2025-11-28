大埔宏福苑五級火｜屯門怡樂花園大維修煞停　待同一承建商交阻燃測試報告

怡樂花園管理處發通告，指宏業早前已提交經「濱州市檢驗檢測中心」的棚網阻燃測試報告文件，文件顯示棚網為阻燃物料。管理處昨早於現場檢取一塊新棚網及一塊已使用一段時間的棚網進行測試，結果顯示物料具阻燃效果，但已使用的棚網阻燃功效有所下降。工程顧問「遠東」會到場檢視工程的安全情況，並要求宏業暫時停工，直至提交有關證明文件後才可復工。

大埔宏福苑五級火造成多人死傷，宏業建築工程公司3人被捕。屯門怡樂花園正進行大維修工程，承辦商同樣是宏業建築工程，現時暫停工程直至宏業提交棚網阻燃測試報告證明文件。

料今日完成第2座棚網拆除工程

工程期間，工人為防天井廚房及廁所窗戶被打鑿碎石擊爆，直至昨日上午仍然用瓦通膠板覆蓋窗戶，工人在昨午陸續拆去瓦通膠板。棚網拆除進度方面，根據原定安排，正進行第2座拆除棚網工作，預計今日完成第2座棚網拆除工程。

為提高工地安全，管理處指已再次嚴肅要求宏業提醒所有工地工人，在屋苑範圍內嚴禁吸煙。另要求宏業盡快清走多餘物料及雜物，並確保走火通道暢通無阻。消防系統方面，管理處指已安排消防承辦商「東源工程服務有限公司」於本月中旬完成消防年檢,消防系統大致運作正常。