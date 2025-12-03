大埔宏福苑五級火｜工權會：有人冒認外傭家屬募捐 真家屬亦隨時「賠錯人」

大埔宏福苑火災有外傭罹難。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今早(3日)在商台節目表示，該會正跟進11宗個案，當中包括9名死者、1名傷者及1名失蹤者，又提到近期發現網上有人冒認家屬公開籌款，或是有心人或死者朋友出於好意發起籌款，呼籲市民暫停捐款，因為核實家屬身份是當前最重要的工作，必須確保善款能交到最合適的親屬手上。

一般將遺體運返當地處理

蕭倩文坦言，聯絡及核實死者家屬的過程極為困難且耗時。整個程序涉及大量工作，首先要取得身份證明等法律文件，並尋求相關領事館協助認證，亦不排除需要家屬來港，或在兩地同步進行DNA鑑定。若有外傭持續處於失蹤狀態，則需等待官方按既定機制，在一段時間後發出死亡證明，才能繼續後續程序。由於死者家屬要申請簽證來港極為困難，過往個案中一般是將遺體直接運返當地處理。