大埔宏福苑五級火｜工權會：有人冒認外傭家屬募捐 真家屬亦隨時「賠錯人」

大埔宏福苑火災有外傭罹難。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今早(3日)在商台節目表示，該會正跟進11宗個案，當中包括9名死者、1名傷者及1名失蹤者，又提到近期發現網上有人冒認家屬公開籌款，或是有心人或死者朋友出於好意發起籌款，呼籲市民暫停捐款，因為核實家屬身份是當前最重要的工作，必須確保善款能交到最合適的親屬手上。
一般將遺體運返當地處理
蕭倩文坦言，聯絡及核實死者家屬的過程極為困難且耗時。整個程序涉及大量工作，首先要取得身份證明等法律文件，並尋求相關領事館協助認證，亦不排除需要家屬來港，或在兩地同步進行DNA鑑定。若有外傭持續處於失蹤狀態，則需等待官方按既定機制，在一段時間後發出死亡證明，才能繼續後續程序。由於死者家屬要申請簽證來港極為困難，過往個案中一般是將遺體直接運返當地處理。
賠償分配需家庭內部磋商
蕭倩文又提到，未有訂立遺囑的外僱在分配賠償時，情況將變得複雜。香港法例有明確的分配比例，例如配偶50%、其餘子女均分，但外傭原居地一般未必有此類規定，很多時候需家庭內部自行磋商，所以即使是真正的家屬，亦要小心善款可能落到並非最有需要的人手上。工權會希望能聯繫上死者家鄉的當地人士，透過家訪等形式直接了解其家庭狀況，以確認誰是最需要援助的直系親屬，確保所有賠償及捐款能送達。