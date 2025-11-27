大埔宏福苑五級火｜工程公司3人涉「誤殺」被捕 董事及顧問押返元朗馬鞍山蒐證（更新）

大埔宏福苑五級火昨日（26日）至今造成44人死亡，包括1名消防員殉職。新界北總區重案組展開調查，根據消防滅火搜救過程中，發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布疑未符防火標準，亦發現一座未波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封閉，易燃及可能加速火勢蔓延，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因。而相關物料由一間工程公司負責安裝，相信工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡。警方指工程公司負責人嚴重疏忽導致重大傷亡，以涉嫌「誤殺」拘捕工程公司3名負責人，包括兩名董事、1名工程顧問，年齡介乎52歲至68歲。

至今日（27日）早上8時許，多名探員到工程公司位於新蒲崗大有街32號泰力工業中心的辦公室，調查搜證，並檢取大量文件，帶走作進一步調查，並帶走一名黑布蒙頭、雙手被反鎖的男子，押上警車帶署調查。

至下午1時許，警方押解其中兩名被捕人，到元朗蝦尾新村一村屋及馬鞍山沃泰街8號一屋苑單位調查。消息指，52歲被捕男子為涉事工程公司的姓何男董事，被押返蝦尾新村搜屋，他被黑布蒙頭，身穿睡褲及拖鞋，由警員帶返村屋內調查；而68歲被捕男子則為姓黃工程顧問，負責授權簽字，他被押返馬鞍山沃泰街8號搜屋。

新界北總區重案組設立24小時熱線電話5566 0087，呼籲巿民提供有關今次火警的消息。