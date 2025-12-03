大埔宏福苑五級火｜工程顧問鴻毅傳結業 200項樓宇維修工程恐受影響

大埔宏福苑五級火釀百多人罹難，廉政公署就大維修工程展開貪污調查，日前拘捕工程顧問公司「鴻毅建築師有限公司」兩名董事，並到他們的辦公室和住所檢獲相關工程文件及銀行紀錄。(路透社)

大埔宏福苑五級火釀百多人罹難，廉政公署就大維修工程展開貪污調查，日前拘捕工程顧問公司「鴻毅建築師有限公司」兩名董事，並到他們的辦公室和住所檢獲相關工程文件及銀行紀錄。政府跨部門調查發現，火勢迅速蔓延與大廈外牆維修使用的棚網未達阻燃標準、發泡膠板易燃有關。隨着多個原本聘用鴻毅作為工程顧問的屋苑決定終止合約後，據報鴻毅向各業主立案法團、管理公司代表發出通知稱，鴻毅因無法繼續履行現時所有顧問合約相關職務，暫停及終止一切業務，即時生效。

兩董事早前被廉署拘捕

廉政公署上周成立專案小組，對維修工程可能涉及的貪污展開調查，其後上周五（11月28日）拘捕工程顧問「鴻毅建築師有限公司」的兩名負責人，並到九龍灣福康工業大廈7樓寫字樓搜證。逗留約30分鐘後離開，廉署人員亦帶走多箱證物。據了解，鴻毅建築師有限公司2006年成立，公司有兩名董事吳躍、黃俠然，二人亦為直接或間接股東。

荃威花園業主立案法團秘書、反圍標大聯盟成員趙恩來向傳媒表示，從兩間大型物管公司高層得知，鴻毅昨日陸續致電客戶通知將會結業，稍後會正式以書面通知。他指根據鴻毅早前見標時透露及行內流傳資訊，估計約有200個樓宇維修工程受影響。