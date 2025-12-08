大埔宏福苑五級火｜廣福休憩處悼念區清場 清潔工移走棄置花束

大埔宏福苑五級火釀成159人死亡，仍有31人失聯，火災後宏福苑附近的廣福休憩處成為悼念區，供獻花及折紙鶴悼念死難者，亦有義工在涼亭設留言區，提供紙條讓市民留言。網上有自稱義工人士發帖稱，悼念處於周日深夜11時59分結束。警方回覆傳媒查詢時表示，警方與現場人士經商討及協調後，該批人士同意自行離開現場。至今日（8日）早上，悼念處已清場，大量棄置花束被放進多個垃圾袋，由清潔工人清走，附近巴士站亦已重新開放。

附近巴士站重新開放 周日晚上約10時半，悼念區停止接收新花束、悼念品和留言。民安隊、義工及清潔工人及後整理場內物資，將大量鮮花集中擺放一旁清理；有義工剪下紙板上的心意卡，部分公仔、寵物玩具及包裝完好的食物則由義工分類，再交由非政府組織轉送至社福機構；現場有警員在場駐守，氣氛平靜。

周六有自稱「廣福公園花壇及留言亭聯絡負責人」的網民在社交平台指，「多謝大家呢一星期嚟悼念逝世嘅居民...星期日23:59我們會正式關閉花壇及留言亭」，同時公布安排，在埸寵物機構義工會回收寵物用品，紙鶴及元寶等將會整合，並聯絡安靈舍負責人將大量紙製品化寶；公仔等物資，將一次過整合後轉交機構負責人。該網民強調「所有物資不會丟棄，亦沒有發生衝突的問題」，「希望大家可以好好休息，釋放壓力，願平安安全，一切安好」。