大埔宏福苑五級火︱志願者整夜留守災場未言累　動物組織自發拯救動物

大埔宏福苑五級火焚燒逾18小時仍未救熄，造成最少44人身亡，當中包括一名消防員殉職，仍有279人失聯，傷亡慘重。大火至今仍未救熄，相信仍有不少寵物被困在家中待救。愛護動物協會今日（27日）早上，於廣福邨廣禮樓對開空地設有「寵物認領區」供主人認領愛寵，大批主人等候寵物消息，有人憂心忡忡落淚。現場有警員維持秩序，同時有不同動物團體人士在場協助。主人需要向警員報上家門號碼方能認領獲救愛寵。

據了解，住在宏建閣的房先生飼養了9隻貓和1隻松鼠狗，自昨日（26日）下午3點後便無法回家，心急如焚，他只好從家中的閉路電視一直從密切留意貓狗情況。他向傳媒表示，出門時沒有緊閉窗戶，預留罅隙供牠們呼吸，他從閉路電視見到單位出面起火猛烈，室內則煙霧瀰漫，幸其後煙霧有逐漸消散。其後，消防爆門入屋救援時，房先生立即用有對話機功能的閉路電視及寵物餵食器向消防員指引，於不同角落尋回貓狗，最終單位內10隻貓狗全部安全救出。

大火無情，人間有愛，自大火昨日（26日）發生起，民間已自發籌組各項物資，亦有民間救援隊到場協助。來自扶療志願救援隊的何小姐，自昨晚11時放工後已前來參與救援工作，返家安頓貓隻後，今日（27日）早上又繼續前來。

何小姐表示，在現場主要負責物資安排和人流控制等工作。她表示，現場物資已十分足夠，食物以至內衣都有。她續指，現場見到不少居民都十分擔心，「做得幾多得幾多」。她形容，即使最後只能找到遺體，亦算是給其家人一個交代。她亦直言：「無諗過收工，亦無計過做幾長。」

除了協助救援外，亦有兩名就中學生花了百多元購物物資，自發送到庇護中心，希望略盡綿力。此外，在廣福邨一帶，亦有不同動物組織自發到現場協助救災。只見現場有數十個保溫箱及籠子，隨時準備協助救出的動物。現場所有，亦有居民向動物組織查詢救援的方法。