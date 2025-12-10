大埔宏福苑五級火｜惡搞火災地址叫外賣 外賣員：勿把悲劇拿來開玩笑

大埔宏福苑五級火災發生兩周，至少160死6人仍失聯，惟竟有冷血人士以悲劇惡搞「叫外賣」。今日（10日）凌晨，有foodpanda外賣員在社交平台Threads發帖，稱昨晚(9日)接獲一張以宏福苑火災單位為地址的大額「現金到付」外賣訂單，稱「接單果吓嚇親」，輸入訂單者更在App聊天對話聲稱「喺單位入面好肚餓」，最終外賣員成功取消惡意訂單，批評「唔該唔好攞呢啲嘢講笑」。事件曝光後，大批網民怒斥惡作劇者極度涼薄「人神共憤」、「毫無底線」、「正人渣」。

留言自稱「單位入面好肚餓」

該名外賣員發帖稱，昨晚11時許接單，看到送餐地址竟是宏福苑宏新閣一高層單位。目前宏福苑8座仍封閉未有人重新入住，宏新閣亦受到大火波及，官方公布該座有3人死亡。該訂單為188元「炸雞三人餐」在內、總額約二百多元的外賣。該訂單要求放於大門外，需到場方以現金交易。

外賣員直言「接單果吓嚇親」，嘗試致電客人求證，但無人接聽，而對方卻在App聊天對話留言，自稱「單位入面好肚餓」，他最終確認為惡搞，立即聯絡平台客服，經約10分鐘溝通後成功取消訂單。他指「呢一個係現金單，交收嗰陣要收現金，如果㩒已送達係會搞到我冇咗幾百蚊」，狠批對方「浪費我時間」，呼籲勿把悲劇拿來開玩笑。