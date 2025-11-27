大埔宏福苑五級火｜房協調動空置單位供宏福苑居民暫住 其中策誠軒提供90伙

大埔宏福苑昨日(26日)發生五級火。房屋局局長何永賢在社交平台表示，事件令人揪心，房屋局上下亦立即跟進，寶田中轉屋和臨時收容中心及龍田臨時收容中心，可提供逾2,000個單位及床位，供受火災影響的居民入住。房署屋邨管理團隊正全力協助鄰近受影響的廣福邨居民。

過渡性房屋專責小組已立即聯絡所有營運機構，盤點目前可供入住的單位數目，統計出超過1,400個單位可供有需要居民入住，涵蓋港九新界。當中，約280個單位為大埔的過渡性房屋項目，包括善導會「善樓」、九龍樂善堂「樂善村」，及房協與港鐵合作的「策誠軒」。 目前「善樓」已有超過40名受影響居民入住，正通過跨部門協作，為有需要的市民提供支援。