大埔宏福苑五級火｜房協調動空置單位供宏福苑居民暫住 其中策誠軒提供90伙

大埔宏福苑昨日(26日)發生五級火。房屋局局長何永賢在社交平台表示，事件令人揪心，房屋局上下亦立即跟進，寶田中轉屋和臨時收容中心及龍田臨時收容中心，可提供逾2,000個單位及床位，供受火災影響的居民入住。房署屋邨管理團隊正全力協助鄰近受影響的廣福邨居民。
過渡性房屋專責小組已立即聯絡所有營運機構，盤點目前可供入住的單位數目，統計出超過1,400個單位可供有需要居民入住，涵蓋港九新界。當中，約280個單位為大埔的過渡性房屋項目，包括善導會「善樓」、九龍樂善堂「樂善村」，及房協與港鐵合作的「策誠軒」。 目前「善樓」已有超過40名受影響居民入住，正通過跨部門協作，為有需要的市民提供支援。
房協調動空置單位供暫住
房協表示，正全力配合房屋局支援火災居民的行動，已經調動轄下暫租住屋項目可供入住的空置單位，包括房協與港鐵合作位於大埔的「策誠軒」約90個單位，以及房協轄下出租屋邨內的暫租住屋單位，供受到宏福苑火災影響的居民暫住，以解燃眉之急。有需要協助的宏福苑居民，可致電房協暫租住屋24小時支援熱線2839 1393與房協團隊聯絡。
香港明愛提供緊急暫託宿位
香港明愛亦表示，位於大埔的明愛富亨苑可提供緊急暫託宿位予有需要的長者暫住，明愛白英奇賓館、明愛張奧偉國際賓館及明愛轄下位於港島及九龍之宿舍亦已預留適合2人、4人或6人家庭入住的房間給受影響居民。此外，本機構亦有提供情緒支援服務，有需要人士可致電24小時由專業社工接聽的向晴熱線18288，或聯絡明愛轄下其他中心。