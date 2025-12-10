大埔宏福苑五級火｜援助基金達34億　向每戶業主發10萬元特別補助

大埔宏福苑發生五級火，政府於大火翌日(27日)成立「大埔宏福苑援助基金」。政務司副司長卓永興今日(10日)表示，至今已收到的外界捐款達31億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為34億元。
捐款5萬元或以下可獲稅務寬減
卓永興表示，其中31億元捐款來自26萬3千多宗捐款，下星期會公布發放捐款收據的詳情，而捐款5萬元或以下的市民，若以轉帳方式過戶予基金戶口，只要保留有關捐款紀錄以作核實，便可獲稅務寬減。各政策局和部門為援助基金提供的行政支援和執行基金項目的相關開支，將由有關政策局自行承擔，不會向基金要求回撥成本。
各項項目承擔額約4.6億元
卓永興又指，今日督導委員會正式會議上通過一項特別補貼，將為大埔宏福苑每一個單位的業主，發放一筆過10萬元特別補助。現時支援對象主要為住戶，部分為是租戶並非業主，而過去接觸到受影響居民，了解到有業主依靠出租單位應付日常開支，而火災令他們失去收入，亦有業主早前投入不少資金裝修或維修，現時現金流有壓力，所以決定發放一筆過補助。他又表示政府的援助屬持續的過程，各項已公布的緊急援助項目，承擔額約4.6億元，若未來發現災民有其他需要，會再考慮其他支援方案。
民政及青年事務局局長麥美娟表示，政府處理事故時有既定援助機制，但今次火災的規模大、受影響人數多，所以多項措施均特事特辦，以彈性幫助受影響災民，又提到未來應聚焦如何預防類似事件再發生。