大埔宏福苑五級火｜據報有住戶稱單位內iPhone被強行登入 警：沒接獲財物失竊報案

大埔宏福苑五級火發生逾一個月，火災燒毀七幢大廈逾千個單位，家園成廢墟，未被火災波及的宏志閣居民亦未能返回寓所，數千居民散落在各區，屋苑去向至今未明。有報道引自稱宏福苑住戶表示，近日有人嘗試強行登入放置在單位內的iPhone電話，懷疑遭人爆竊。警方回覆《am730》查詢稱目前沒有接獲宏福苑住戶就其單位懷疑有財物失竊的報案，強調所有授權人士須由警員陪同入內。



有網媒周二(30日)引述有自稱宏福苑住戶於住戶群組表示，近日有人嘗試強行登入放置在單位內的iPhone電話，懷疑遭人爆竊，引起居民憂慮。有住戶嘗試到大埔警署報案室要求警方鎖上受災單位大門，惟警方列作「雜項」未有處理〝住戶其後再向特首辦求助，獲回覆將轉交警方跟進。他們聲稱本月於28日去信警方及特首辦，要求警方在允許拆棚及清潔工上樓前，優先完成鎖好各戶門戶，以保障災民財產安全。

所有地下大閘全上鎖 授權人士須由警員陪同入內 警方回覆《am730》查詢稱，沒有接獲大埔宏福苑住戶就其單位懷疑有財物失竊的報案。目前，多個政府部門仍在宏福苑封鎖範圍內進行搜證工作及拆棚工程，宏福苑所有住宅大廈的地下大閘經已全部上鎖，警方亦已於大廈外圍設立二十四小時封鎖線，以確保只有授權人士方可進入。所有授權人士亦須由警務人員陪同入內，以保障市民財產的安全。