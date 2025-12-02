大埔宏福苑五級火｜政府成立獨立委員會　與獨立調查委員會不同無傳召權

大埔宏福苑五級火至今造成156人死亡，行政長官李家超今日宣布會成立獨立委員會，審視事故的起火和迅速蔓延的原因及相關問題。不過，有別於以往政府就重大事件成立的獨立調查委員會，獨立委員會並無傳召權。

獨立委員會並無法定傳召權，但可公開邀請各方提供書面證供或出席公開聽證會。翻查資料，時任行政長官林鄭月娥曾提出就2019年反修例事件成立獨立檢討委員會，研究風波成因及社會深層次矛盾。時任政務司司長張建宗曾解釋檢討「對事不對人」，毋須傳召權。委員會當時擬由社會領袖、專家及學者組成，但後來因成員退出，加上新冠疫情而告吹。