大埔宏福苑五級火｜政府成立獨立委員會　與獨立調查委員會不同無傳召權

大埔宏福苑五級火至今造成156人死亡，行政長官李家超今日宣布會成立獨立委員會，審視事故的起火和迅速蔓延的原因及相關問題。不過，有別於以往政府就重大事件成立的獨立調查委員會，獨立委員會並無傳召權。
獨立委員會並無法定傳召權，但可公開邀請各方提供書面證供或出席公開聽證會。翻查資料，時任行政長官林鄭月娥曾提出就2019年反修例事件成立獨立檢討委員會，研究風波成因及社會深層次矛盾。時任政務司司長張建宗曾解釋檢討「對事不對人」，毋須傳召權。委員會當時擬由社會領袖、專家及學者組成，但後來因成員退出，加上新冠疫情而告吹。
政府早前宣布成立調查及規管工作組，消防處牽頭的跨部門調查專組正調查大火事故原因。警方已拘捕13人涉嫌誤殺，廉政公署亦就宏福苑大維修工程涉嫌貪污拘捕12人。
曾5次成立獨立調查委員會
特區政府在回歸以來曾5次成立獨立調查委員會，包括調查香港國際機場啟用的混亂情況、教育學院風波、南丫海難、鉛水風波、沙中線紅磡站擴建工程偷工減料。根據《調查委員會條例》下成立的委員會，有法定傳召權，若收到傳票不出席，委員會可發出逮捕令強制當事人出席；委員會也可以發出手令搜查處所及檢走任何證據。
不過，獨立調查委員會的調查時間較長。2012年10月1日發生的南丫海難造成39人死亡，當年同月成立獨立調查委員會，翌年4月向行政長官提交報告。但由於司法程序仍在進行，最初公開的報告遮蓋船長責任問題相關內容，最後至2015年9月才公開完整報告。而死因庭今年才召開死因研訊。