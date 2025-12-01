大埔宏福苑五級火︱救恩書院學生罹難取消考試　大埔浸信會公立學校暫遷教大上課

大埔宏福苑火災至今造成146死，多人仍然失蹤。位於大埔富善邨的救恩書院，有學生不幸離世，校方啟動危機處理機制，宣布取消今明兩天（1日及2日）各級的考試，改為特別上課日，以情緒支援學生為首要任務。

救恩書院校長溫結冰指，該校有學生於火災中不幸離世，全校師生深感難過悲痛，校方已即時啟動危機處理機制，校⻑、副校⻑、輔導主任、學校社⼯及教育⼼理學家已組成專業⽀援團隊，並已召開全體教職員會議及特別早會，向師⽣交代事件。學校亦已發出通告，並聯絡離世學⽣的家⻑，致以最深切的慰問。