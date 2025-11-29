大埔宏福苑五級火︱新抱訴老爺最後時刻 躲廁所手握身份證：怕家人搵唔到佢

大埔宏福苑五級火警，至少造成128人死亡，其中一名死者是宏泰閣行動不便的男長者，其新抱周五（28日）在社交平台稱在認屍過程中發現，老爺最後躲在廁所手握身份證，裹着兩張沾濕棉被，估計「害怕家人搵唔到佢。」

該名新抱在社交平台Threads分享，老爺近年身體欠佳，需使用呼吸機及輪椅代步。周三下午火災初時由鄰近大廈燒起，當時奶奶外出買餸，3時多仍能聯絡上，但火舌迅速蔓延至宏泰座，之後電話已無法再接通。老爺最終證實身亡，新抱指丈夫轉述他去認屍時，「在恐怖的睇相認屍環節在悲傷中帶一點笑」，她「忍不住大讚老爺真的很聰明」，因老爺最後位置躲在廁所，手握着身份證，裹着兩張沾濕的棉被，「可想言之，老爺當時安然面對死亡，手握身份證，害怕家人搵唔到佢。」