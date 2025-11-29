大埔宏福苑五級火︱新抱訴老爺最後時刻 躲廁所手握身份證：怕家人搵唔到佢

大埔宏福苑五級火警，至少造成128人死亡，其中一名死者是宏泰閣行動不便的男長者，其新抱周五（28日）在社交平台稱在認屍過程中發現，老爺最後躲在廁所手握身份證，裹着兩張沾濕棉被，估計「害怕家人搵唔到佢。」
該名新抱在社交平台Threads分享，老爺近年身體欠佳，需使用呼吸機及輪椅代步。周三下午火災初時由鄰近大廈燒起，當時奶奶外出買餸，3時多仍能聯絡上，但火舌迅速蔓延至宏泰座，之後電話已無法再接通。老爺最終證實身亡，新抱指丈夫轉述他去認屍時，「在恐怖的睇相認屍環節在悲傷中帶一點笑」，她「忍不住大讚老爺真的很聰明」，因老爺最後位置躲在廁所，手握着身份證，裹着兩張沾濕的棉被，「可想言之，老爺當時安然面對死亡，手握身份證，害怕家人搵唔到佢。」
恩愛40多年 奶奶突喪偶難接受
該名新抱亦透露，老爺奶奶是40多年多恩愛夫妻，奶奶突然喪偶難以接受，自責當時沒有陪伴在身邊；丈夫則自責沒有叮囑父親攜帶呼吸機逃生，「現在我們一家更需要情感支援」。她指事件中丈夫承受最大壓力，要扮作堅強冷靜，亦要照顧家中老少的情緒，又要在沒有經驗下處理一大堆身後事及文件。
網民讚賞伯伯智慧 致哀「唔好太自責」
帖文觸動網民留言致哀「以最慈悲的心記著伯伯最後給你們的愛，願你與家人心中平安淚」、「你和先生、奶奶都要加油！唔好太自責，你地繼續好好活下去，已是你老爺最大願望」，有網民讚賞伯伯的智慧與冷靜，「佢好醒目，火災要做嘅自保都做晒，奈何場火實在太大」、「佢真係好有智慧，識得用沾濕棉被裹著自己增加生還嘅機會，而且在危機中仲能冷靜分析，拿着身份證有助幫忙辨認身份。老爺爺只是轉換形態，仍然會守護在你們身邊。」、「佢喺危難中會搵辦法自救，又諗到放身份證喺身邊，佢平日應該係一個好為他人設想嘅人，希望佢可以離苦得樂，家人可以早日釋懷」。