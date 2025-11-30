大埔宏福苑五級火｜曾俊華：罪魁顯然非竹棚　促人為角度出發調查

連日來不斷有市民到廣福邨向宏福苑大火死者獻花。(FB圖片＠John Tsang曾俊華)

大埔宏福苑五級火波及整個屋苑共7幢樓宇，造成重大傷亡，引起大眾對棚架圍網相關起火意外關注。政府擬日後推進金屬棚架取代竹棚架惹爭議，有人質疑釀成火災無關使用竹棚或金屬棚。財政司前司長曾俊華今日(30日)指，不應這麼快「判竹棚死刑」，因經過幾十小時的大火焚燒仍未有塌下，應從人為角度調查，如是否有人吸煙或採用不合格物料，再提出長遠改善及監管方法。

曾俊華在社交平台發文，表示香港雖然一次又一次面對前所未有重大挑戰，但當見到市民在大埔宏福苑特大火災裏失去性命，痛失家園；有消防員為拯救生命而殉職、受傷、筋疲力竭，其中悲慟絕非筆墨所能形容。曾俊華直言應從悲劇中汲取教訓，避免同樣事件再次發生，但就表示：「覺得唔應該咁快作下結論，去判「竹棚」死刑。有普通常識嘅人都會知道，竹唔係咁容易燒著，問題可能係箍住竹枝嘅膠繩，而金屬棚架亦唔係固若金湯，遇上極高溫嘅時候，同樣有機會倒塌。」