大埔宏福苑五級火｜曾俊華：罪魁顯然非竹棚　促人為角度出發調查

大埔宏福苑五級火波及整個屋苑共7幢樓宇，造成重大傷亡，引起大眾對棚架圍網相關起火意外關注。政府擬日後推進金屬棚架取代竹棚架惹爭議，有人質疑釀成火災無關使用竹棚或金屬棚。財政司前司長曾俊華今日(30日)指，不應這麼快「判竹棚死刑」，因經過幾十小時的大火焚燒仍未有塌下，應從人為角度調查，如是否有人吸煙或採用不合格物料，再提出長遠改善及監管方法。
曾俊華在社交平台發文，表示香港雖然一次又一次面對前所未有重大挑戰，但當見到市民在大埔宏福苑特大火災裏失去性命，痛失家園；有消防員為拯救生命而殉職、受傷、筋疲力竭，其中悲慟絕非筆墨所能形容。曾俊華直言應從悲劇中汲取教訓，避免同樣事件再次發生，但就表示：「覺得唔應該咁快作下結論，去判「竹棚」死刑。有普通常識嘅人都會知道，竹唔係咁容易燒著，問題可能係箍住竹枝嘅膠繩，而金屬棚架亦唔係固若金湯，遇上極高溫嘅時候，同樣有機會倒塌。」
曾俊華指從現場片段可看到，不少大廈外牆所搭建的棚架，在經過數十小時大火焚燒後，仍然未有塌下；被燒毀的主要為棚網和封窗發泡膠板。「所以造成今次慘劇嘅「罪魁」，顯然唔係竹棚呢種建築材料。」曾俊華認為，或應從人為角度出發調查，例如火災是否因有人吸煙引起；或是否有人採用不合格物料。建議經過專業調查研究後，再提出長遠改善及監管方法。
曾俊華又指，搭棚在香港以至廣東地區，已有四、五百年歷史，戲棚搭建技藝甚至已被列入香港非物質文化遺產。「如果因為今次事件就貿然決定禁用靈活有彈性嘅竹棚，我覺得會係非常可惜。」另因全港超過六成私樓樓齡已達30年以上，若舊樓須做大維修，業主或須支付天價維修費；若全面以金屬棚架代替造價「平一截」的竹棚，亦要考慮普羅市民是否能承擔。「希望香港專業團體同各界人士，能夠畀多啲意見俾我哋大家去參考。」