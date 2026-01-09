大埔宏福苑五級火｜有居民傾向廣福公園原區安置 稱頌雅路西地段偏遠

宏新閣居民張先生，與本身是業主的祖母同住，現時獲安置在啟德過渡性房屋。他接受港台訪問說，自小在大埔居住，有一份情誼結，歸屬感較大，熟悉社區環境，傾向選擇選址宏福苑附近的大埔廣福公園原區安置。

原址重建需約10年 心理亦難接受重返現場

至於宏福苑原址重建，他擔心要等清拆再重建需要大約10年，心理上也難以接受重返火災發生現場居住，不希望回憶起當日情況，而頌雅路西位處較偏遠和不方便，因此或會選擇在廣福公園作長遠安置。對於當局提到，大埔廣福公園的選址涉及規劃程序、搬遷石油氣加氣站及進行土地平整等，預計最快2033年入伙，張先生認為，現今建屋技術已有改善，相信政府有能力加快相關程序。