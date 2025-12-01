大埔宏福苑五級火｜梁宏正：已向1760戶發放應急錢　重覆領取個案會跟進

政府向大埔宏福苑五級火受影響居民提供1萬元應急錢，民政及青年事務局副局長梁宏正表示，截至昨晚(30日)已經收到超過1,900個申請，並且已向1,760戶派發。本星期將會向每戶派發5萬元生活津貼，以及向死者家屬發放20萬元慰問金和承擔5萬元殯葬開支，「一戶一社工」會協助居民填表領取，呼籲居民致電182183登記。

只要住在該單位就合資格

梁宏正今早(1日)於港台節目提到，應急錢及生活津貼目標是協助因火災逃生而生活受很大影響的住戶，而租戶亦是住戶，同樣有資格申請。至於如何證明有關人士身分，他稱會民政處人員會透過面談及電話了解情况，而當局目標是盡快發放。對於有業主及租戶同時申請的個案，他表示有關個案數量不多，當局正逐個跟進，強調即使有重覆登記的情况，亦會先向租客提供款項再向相關業主追討，關鍵是只要住在該單位就合資格。