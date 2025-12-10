大埔宏福苑五級火｜梁美芬倡原區覓地重建安置居民　促政府介入法團管理

大埔宏福苑發生五級火。選委界當選人、現任議員梁美芬表示，得知不少宏福苑居民希望留在本區，因此主張於原區或宏福苑附近覓地重建安置。她又指，法團往往缺乏專業管理能力，常出現人事糾紛，亦屢因個人經濟利益購入次貨及衍生圍標問題，建議政府應介入法團管理工作，提升監管權力，並提到九龍西多宗火災均與法團管理不善有關。

建議政府盡快啟動慈善基金

梁美芬今早(10日)在港台節目中表示，不少小業主均歷經艱辛才成功置業，至今仍背負按揭，他們目前面臨兩難局面，單位已嚴重損毀，若停止供款將淪為銀主盤。她又認為，居民在按揭還款寬限期後仍可能面臨斷供風險，建議政府盡快啟動慈善基金，結合目前籌得的款項及政府撥款制定援助方案，並細緻跟進每戶情況。另外，她舉例指當年倫敦大火後一段時間，仍有人因無法走出陰霾而企圖自殺，因此政府應容許專業團體向慈善基金申請專項資源，讓臨床心理學家等專業人士能為災民提供長達一至兩年的輔導服務。