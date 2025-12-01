大埔宏福苑五級火｜棚網魚目混珠記者問巡查有否疏忽　湯家驊：提問心態令人憂慮專業水平

大埔宏福苑發生五級火，當局調查指最新抽取的20個棚網樣本，有7個未達阻燃要求，相信涉案承建商把符合標準與未達標準的棚網混合使用，包括把後來購入的合規棚網裝在棚腳，形容涉案人士試圖魚目混珠。在政府記者會上，有記者關注當局巡查過程是否有人疏忽。資深大律師、行政會議成員湯家驊認為，記者提出這類問題背後心態「實是令人憂慮部分傳媒之專業水平是否足夠」，反問為何有人犯法去暫時隱瞞犯法行為，「令執法者未能即時偵破是執法者之錯？」

湯家驊在社交平台分享政務司司長陳國基交代宏福苑五級火跟進工作的新聞，提到當局初步調查顯示有人蓄意犯法及試圖以小量阻燃網逃避抽查，記者卻追問當局未能偵破有人魚目混珠是否有疏忽，「這類問題背後心態實是令人憂慮部分傳媒之專業水平是否足夠。有人犯了法成功暫時隱瞞犯法行為，令執法者未能即時偵破是執法者之錯？」他覺得，記者暗地裡譴責執法者卻不去追究犯法者，「這是甚麼邏輯、甚麼常理、甚麼社會公義？」他表示，政治立場主導一切是非對錯的思維，正蠶食社會的穩定與和諧、增加社會分化和矛盾，提到希望大眾理智對事，「不要被別有用心的人破壞社會得逞。」

多名網民隨後在帖文留言分享其他見解，「講法唔係錯㗎，咁即係其實抽查嗰方面可能要有一個改善嘅方法，例如抽取樣本多啲或者突擊檢查諸如此類。、「真的是『暫時』隱瞞犯法行為？沒有發生今次災難，就是『永遠』隱瞞犯法行為」、「正常提問，在垂手可得的位置用堅料，抽查合格。政府在宏福苑高中層取樣，才揭發用流料。」

田北辰倡政府將來提防再有人「出古惑」

另外，實政圓桌立法會議員田北辰在社交平台指，政府將來在其他工程現場作檢驗時，應要提防再有人「出古惑」。他又希望政府從事件汲取教訓，既然日前並非進行全面檢測，何必趕在日前公布，「沒把握的事，匆匆的說，違反大家所見，又引起諸多揣測，徒增矛盾，自尋煩惱。」