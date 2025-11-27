大埔宏福苑五級火｜業界不排除貪平無用阻燃網　發泡膠塞通風口「錯得離譜」

大埔宏福苑五級火造成至少44人死，7幢起火大廈正進行搭棚工程，外牆的建造物料懷疑未符防火標準，負責維修的工程公司3名負責人被捕。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早(27日)在港台節目表示，阻燃網成本比一般不防火的保護網貴，不排除有人為貪平而鋌而走險，建議政府加強規管。不過，單憑肉眼難以判斷是否使用阻燃網，現階段評論為時過早，應留待警方調查。 勞工處：棚網火災風險相對低 勞工處去年曾回覆住戶電郵，指據人員在地盤視察，宏福苑維修工程並不需要在竹棚架上進行熱工序、使用明火或易燃物品等，而地盤內亦有提供合適的滅火設施，因此棚網發生火災的風險相對為低。何炳德不同意此說法，因為有不同外來因素都可以影響棚網出現火災的可能性，包括有人吸煙等。他又指，涉事的7幢大廈同時搭棚施工，令火勢蔓延，如分期進行工程就不會出現「火燒連環船」的慘劇。加上工程已進行超過一年，工期越長，風險越大，認為維修顧問公司需要負上責任。

有工人以漁網作保護網 香港執業安全師學會會長李光昇指，勞工處的業界指引要求使用阻燃網，但並非法律要求，令業界有僥倖心態，更有工人以漁網作保護網。他又批評有工人以發泡膠塞住通風口是錯得好離譜，估計工人想避免灰塵跌入室內，但發泡膠非常易燃，火災風險極高，工人安全意識低。他又指，維修地盤未必有安全主任監督，亦無禁煙要求，有工人邊做邊食煙，認爲政府及業界的監管不足。 守則列明需要符合阻燃性質 香港工程師學會消防分部發言人區家豪表示，火警一般情況很少會由一座樓延至另一座，但如有雜物，加上風勢、濕度等因素都有機會助長火勢蔓延。屋宇署及勞工處均有竹棚架工作安全的守則，列明棚架保護網及防水油布等需要符合阻燃性質，屋宇署上月亦曾發出通函，呼籲專業人士和建築工程持份者要確保物料具有阻燃性，如有違規會有相應調查。