大埔宏福苑五級火｜死亡人數增至44人　工程公司3人涉誤殺被捕

【清晨06:15更新】大埔宏福苑周三下午近3時發生火警，約3.5小時後升級至五級火，午夜後陸續有傷者從大廈被救出。警方及消防今日清晨6時許交待最新情況，消防指，事件中共處理100名傷者，40人在現場不治，另外4名傷者送院後證實死亡，累計死亡人數增加至44人，56人受傷送院留醫，當中45人情況嚴重，其中12人危殆，亦有7名消防人員受傷，仍有279人失聯。現時宏福苑8座大廈當中，1座無受火警波及，4座火勢受控，餘下3座火警處理當中，消防出動1,200名消防及救護人員，動用11條消防喉和8輛旋轉降梯進行灌救，消防派員由低層起向上，其中滅火行動去到5至18樓，而搬救已經去到13至23樓，預料中午至黃昏才能救援至宏福苑部分大廈天台。

3名男子涉嫌「誤殺」被捕 新界北總區重案組展開調查，根據消防滅火搜救過程中，發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布疑未符防火標準。警方亦發現一座未波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，易燃及可能加速火勢蔓延，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因，相關物料由一間工程公司負責安裝，相信工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡。警方拘捕工程公司3名負責人，包括2名董事、1名工程顧問，年齡介乎52至68歲。新界北總區重案組設立24小時熱線電話5566 0087，呼籲巿民提供有關今次火警的消息。

特首李家超今日凌晨1時許表示，火警已增加至36人死亡、279人失去聯絡，另仍有29人在醫院留醫，當中7人危殆、13人嚴重。火勢累計蔓延至屋苑7座大廈，他指現場情況已經逐步受控，其中3幢大廈從外圍所見已經沒有火光，其餘4幢有零星火光，又表示消防處處長楊恩健評估處方有足夠人手和能力滅火。 ▼午夜後陸續有傷者被救出▼

專責小組全面調查起火原因 李家超昨晚約10時到大埔一個臨時庇護中心視察後，轉到沙田威爾斯親王醫院探望傷者。他今日凌晨1時許見傳媒交代火警最新情況指，極度重視今次事件，對死者致以深切哀悼，對死者家屬及傷者致以深切慰問，特區政府會提供一切可行的支援。他已指示各部門全力進行多方面工作，首要是撲滅火災救援，第二是救治傷者，第三是支援善後，其後會做全面調查。他今日會召開跨部門會議統整所有資源，並把災民需求列成清單，看看政府可如何配合。 鄧炳強：外牆物料不尋常 警務處和消防處已成立專責小組作出全面調查火警起因，李家超稱事件一定會提交死因裁判庭調查，房屋局獨立審查組亦會採集樣本，調查建築物外牆保護材料是否符合阻燃標準，如有問題會依法依規追究責任，屋宇署和房屋局也會抽查地盤保護網是否符合安全。保安局局長鄧炳強透露，消防員救火期間發現大廈外牆的保護網、防水帆布等，起火後蔓延程度較合規格物料快和猛烈，同時在沒有起火大廈的玻璃窗外發現貼上了發泡膠板，認為兩者情況不尋常，專責小組將作出深入調查，包括循刑事方向。 消防處在救援期間，共調派140多輛消防車和60多輛救護車，動員888名消防員，亦有使用無人機了解災場情況。消防處處長楊恩健相信，現有消防力量足以應付，提到救援困難是大廈有很多樓層起火，目前每完成一層滅火救援便會向上推進，大部分樓宇目前已救援至17、18樓。 ▼大埔宏福苑五級火▼

立會選舉延期？李家超：最重要處理今次火警 深圳市消防局車隊昨晚已在蓮塘口岸候命赴港，李家超表示收到周邊城市的領導人聯絡，對方熱心稱如有需要都會提供協助，他感謝周邊城市不同單位都熱心希望幫手解決問題。他又稱，在整個救援過程都有就此與楊恩健商討，基於現場火災情況已逐步受控，相信消防處稍後能控制火場。 另外，政府在火警後已暫停宣傳和推廣立法會換屆選舉投票的工作，包括4場官辦選舉論壇。被問到會否押後立法會選舉投票日，李家超說，目前政府會全程投入處理這宗大型災難事件，「心裡面首要工作就係處理今次呢件事件」，其他事情會在統整所有工作後，數日後再作全面審視和決定。他指，選舉的確是一件重要工作，但目前最重要是處理今次火警，以及為需要援助的居民提供最適切和全面的協助。