大埔宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪今出殯 三短一長鐘聲象徵何Sir正式落更（持續更新）

靈堂中央掛有何偉豪穿上消防制服的遺照，橫匾寫上「浩氣長存」。今日早上8時半，大批穿著消防制服的同袍在靈堂打點。上午殯儀館外設置公眾悼念區，不少市民到場致哀，希望他得到安息。稍後靈車及車隊會前往大埔宏福苑災場進行路祭、前往沙田消防局，最後駛往和合石「浩園」安葬，市民可在靈車途經的路段作最後致意。

大埔宏福苑五級大火災造成逾百死傷，37歲消防員何偉豪殉職，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。今日（19日）消防處於紅磡世界殯儀館為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。

至早上約9時半，保安局局長鄧炳強、警務處長周一鳴，以及多個紀律部門人員亦先後抵達靈堂致哀；其後，行政長官李家超、政務司司長陳國基、行政會議成員李國章亦陸續乘車抵達現場。

至早上10時正，喪禮官方儀式正式開始，消防靈車已抵達世界殯儀館，20分鐘後喪禮儀式完畢，扶靈隊伍護送靈柩離開靈堂，蓋上區旗的靈柩被抬上消防靈車，於10時半，消防靈車駛離殯儀館，政府官員及消防人員在殯儀館外列隊，向消防隊目何偉豪作最後致敬，市民亦夾道送別靈車。靈車將會駛到大埔宏福苑路祭。

至早上11時半，在交通警員護送下，消防靈車抵達大埔宏福苑路祭。大批官員、消防員及警員列隊致意，當中包括警察新界北總區指揮官林敏嫻、大埔區指揮官江永祥。靈車短暫停留後前往沙田消防局，大批市民亦在宏福苑外圍及行人天橋送別消防靈車，期間有市民叫道：「何Sir，一路好走。」

約10分鐘後，消防靈車抵達沙田消防局，由消防處長楊恩健帶領消防人員在消防局外列隊，向何偉豪消防隊目致最後敬禮，當區官員及賢達亦會出席向何偉豪消防隊目致敬。消防響鳴了三短一長的「完成任務」鐘聲，寓意何Sir正式落更。消防局外有大批市民到場致哀。

至下午1時，靈車車隊抵達和合石墳場內的「浩園」，準備進行安葬儀式。