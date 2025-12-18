大埔宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪今設靈　雙親指愛兒仙遊椎心泣血

何偉豪今日在紅磡世界殯儀館世界堂以道教形式設靈，多名親友、政界人士等送上花牌。雙親送上的花牌寫上「愛兒仙遊，椎心泣血」；行政長官李家超送上的花牌寫上「義勇可風」；全國政協副主席梁振英及夫人梁唐青儀、消防處職工總會等都有送上花牌；「沙田消防局C隊仝人」贈送的花牌則寫上「永遠懷念」；還有花牌下款寫上「宏福苑現屆法團管理委員會全體委員自資」，希望何偉豪「英氣長存」。

消防處明日將為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，早上9時至9時半會在世界殯儀館附近設置公眾悼念區。喪禮官方儀式早上10時開始，供政府官員、消防處屬員等參與，儀式將不會對公眾開放。靈車會在上午10時半離開殯儀館，由政府官員及消防人員列隊作最後致敬，然後前往大埔宏福苑路祭和到其生前隸屬的沙田消防局，由消防處處長楊恩健帶領消防人員列隊向何偉豪致最後敬禮，最後前往和合石墳場「浩園」安葬。

市民可沿途作最後致意

消防處指，靈車離開殯儀館後會途經大埔太和路、寶鄉街、廣福道、大埔公路—元洲仔段，至廣宏街迴旋處路祭，然後經大埔公路—沙田段、沙田鄉事會路和源禾路轉到沙田消防局。處方稱，市民可參考靈車途經的路段，沿途作最後致意。