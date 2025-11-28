大埔宏福苑五級火｜母偕3月大嬰兒及菲傭同被困獲救　3人留醫ICU情況穩定

大埔宏福苑五級火造成大批人士死亡，包括一名殉職消防員。報道指，一名在宏福苑工作的菲律賓女傭，於大火時與3個月大的嬰兒少主一同被困火場。最終消防成功救出二人，當時女傭仍抱著嬰兒，目前女傭在深切治療部留醫，而嬰兒情況穩定。
有認識該名母親的網民表示，當時母親偕嬰兒和菲傭同被困獲救，送往深切治療部，現時3人情況穩定。
剛抵香港工作
有本港電視台報道指周三火警發生期間，剛抵香港工作數天的菲律賓女子Rhodora Alcaraz與一名僱主及一名3個月大的嬰兒少主一同被困火場。一名菲律賓女子在社交平台拍片求助，表示自己的妹妹在大埔宏福苑當外傭，向她表示正與3個月大的少主被困火場。最終該名外傭及嬰兒一同被消防員救出送往基督教聯合醫院。被救出時，外傭抱著嬰兒，嬰兒目前情況穩定，外傭則在醫院深切治療部留醫。醫生表示，外傭目前正在接受插管治療，一旦病情穩定，可能需要轉到另一家醫院接受進一步治療。
另有網民稱認識事件中的女僱主，對方憶述當時抱住自己嬰兒， 「後段諗盡辦法點樣可以令BB吸少啲濃煙, 就放咗BB喺衣櫃入面」，消防入屋拯救時，母親提醒嬰兒仍在櫃內，由消防抱走嬰兒離開。至於該名外傭，網民形容「真的是唔好彩，因為佢入屋不到24小時就發生呢件大事，對佢嘅遭遇，深感同情」，3人仍在深切治療部接受觀察，情況同樣穩定，「希望3人快啲快啲早日康復」。