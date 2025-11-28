大埔宏福苑五級火｜母偕3月大嬰兒及菲傭同被困獲救　3人留醫ICU情況穩定

大埔宏福苑五級火造成大批人士死亡，包括一名殉職消防員。報道指，一名在宏福苑工作的菲律賓女傭，於大火時與3個月大的嬰兒少主一同被困火場。最終消防成功救出二人，當時女傭仍抱著嬰兒，目前女傭在深切治療部留醫，而嬰兒情況穩定。

有認識該名母親的網民表示，當時母親偕嬰兒和菲傭同被困獲救，送往深切治療部，現時3人情況穩定。