本地
2025-11-28 14:22:36

大埔宏福苑五級火｜母偕3月大嬰兒及菲傭同被困獲救　3人留醫ICU情況穩定

Rhodora Alcaraz事發前剛才來港工作。(無綫新聞畫面)

大埔宏福苑五級火造成大批人士死亡，包括一名殉職消防員。報道指，一名在宏福苑工作的菲律賓女傭，於大火時與3個月大的嬰兒少主一同被困火場。最終消防成功救出二人，當時女傭仍抱著嬰兒，目前女傭在深切治療部留醫，而嬰兒情況穩定。

有認識該名母親的網民表示，當時母親偕嬰兒和菲傭同被困獲救，送往深切治療部，現時3人情況穩定。

 

一名菲律賓女子在社交平台拍片求助，表示自己的妹妹在大埔宏福苑當外傭，向她表示正與3個月大的少主被困火場。(無綫新聞畫面)

剛抵香港工作

有本港電視台報道指周三火警發生期間，剛抵香港工作數天的菲律賓女子Rhodora Alcaraz與一名僱主及一名3個月大的嬰兒少主一同被困火場。一名菲律賓女子在社交平台拍片求助，表示自己的妹妹在大埔宏福苑當外傭，向她表示正與3個月大的少主被困火場。最終該名外傭及嬰兒一同被消防員救出送往基督教聯合醫院。被救出時，外傭抱著嬰兒，嬰兒目前情況穩定，外傭則在醫院深切治療部留醫。醫生表示，外傭目前正在接受插管治療，一旦病情穩定，可能需要轉到另一家醫院接受進一步治療。

另有網民稱認識事件中的女僱主，對方憶述當時抱住自己嬰兒， 「後段諗盡辦法點樣可以令BB吸少啲濃煙, 就放咗BB喺衣櫃入面」，消防入屋拯救時，母親提醒嬰兒仍在櫃內，由消防抱走嬰兒離開。至於該名外傭，網民形容「真的是唔好彩，因為佢入屋不到24小時就發生呢件大事，對佢嘅遭遇，深感同情」，3人仍在深切治療部接受觀察，情況同樣穩定，「希望3人快啲快啲早日康復」。

 

 

 

大埔宏福苑五級火，不少人到廣福社區會堂觀看死者照片辨認是否失聯家人，有人離開時痛哭。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，消防抬出遺體。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，當局抬出遺體。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，事發衞星圖片。(路透社) 大埔宏福苑五級火，大批居民無家可歸入住多個臨時庇護中心(路透社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火情況。(林俊源攝) 大埔宏福苑五級火情況。(林俊源攝) 大埔宏福苑五級火情況。(林俊源攝) 行政長官李家超下午到大埔宏福苑視察火警現場。 大埔宏福苑五級火第二日情況。(吳康琦攝) 大埔宏福苑五級火第二日情況。(吳康琦攝)

