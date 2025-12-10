大埔宏福苑五級火︱民建聯建議災民可遷往公屋　不認為會大幅延長輪候時間

民建聯與黃偉綸會面後見記者，交代在會上提出了5個安置方案，當中包括原址/原區重建，參與「原區重建宏福苑方案」，待重建完成後，原業主可換購呎數相約單位；遷往公屋，針對按揭住戶等情況，考慮將單位按市場價格售予房委會，並可按其資產及入息情況，恩恤編配出租公屋；「換樓」安排，推出「居屋換居屋」特別方案，讓業主申請及購買居屋新單位；現金補償，將單位按市場價格售予房委會；支援租戶，向合資格租戶提供一筆過的恩恤賠償金。

提醒需注意公帑運用

被問到有原本居於過渡屋的市民認為災民獲的支援較多，造成不公，陳克勤表示留意到有市民關注公帑運用，他認為資源分配上要得宜，建議先利用政府的宏福苑支援基金，有需要時再考慮向社會募捐。另外，他指現時有過渡房屋及簡約公屋，而災民也不是全部會想搬至居屋或公屋，不認為會大幅延長輪候時間。

民建聯大埔區議員梅少峰指，有部分居民希望原址重建，因為「住咁多年，好有感情」。另外，民建聯還提出了3個重建選址，包括在廣福公園、廣福球場約3.7公頃土地重建，地方比較平坦，與宏福苑較近，生活配套較接近；大埔富蝶邨第三期正起地基，民建聯亦認為能利用選址提供約1,000個單位予災民；民建聯也建議可善用建造學院大埔訓練場用地重建，不但是熟地，土地面積亦較大，不過交通配套不太方便。陳克勤補充重建時間長，有部分正在過渡屋居住的災民認為，3、4個人住在僅150呎的單位影響生活，也出現情緒問題。他建議中、短期方案方面，讓災民先搬進簡約公屋。