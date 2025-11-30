大埔宏福苑五級火｜沙田賽馬閉門進行　馬會全捐7020萬收益 累計捐助1.7億

因應大埔宏福苑大火，香港賽馬會在沙田賽馬場舉行的賽事以閉門形式進行，舉行默哀儀式悼念宏福苑罹難者。馬會指，將今日賽事總收益，即7,020萬元，悉數捐予由香港特別行政區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，連同之前透過「賽馬會緊急援助基金」提供的1億元援助，以解傷者及死者家屬的燃眉之急 ，馬會總共已向受影響居民捐助1億7,020萬元。

多個基金捐助項目已即時行動

馬會指，在政府決策局和部門的協調及領導下，多個基金捐助項目已即時行動，為受影響的家庭提供切實的援助，包括支援過渡性房屋營運機構，為空置單位添置家具及日常用品；提供應急藥物、情緒及喪親支援；協助年長居民和照顧者聯繫合適的社會服務；舉辦家長網上課程，支持大埔的幼稚園及托兒所；提供津貼予受影響學生購買校服、文具和其他必需品；以及提供食物援助予有需要人士。

