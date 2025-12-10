大埔宏福苑五級火｜法援署推4項支援措施 包括簡化申請程序 助居民處理訴訟事宜

大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，不少居民急需法律援助。法援署今日(10日)表示，正全力跟進居民及其他受影響人士的需要，並提供適切支援。署方已成立特別專責組，並會推出一系列的支援措施，全力協助居民及其他受影響人士按法例要求申請法律援助，以處理人身傷亡索償、財產損失追討及僱員補償等訴訟及相關事宜。

4項支援措施包括： (一)法援署已與社會福利署協調，透過「一戶一社工」發放法援相關資訊，例如法援涵蓋範圍、申請程序和所需資料、申請資格等，並協助居民及其他受影響人士申請法援； (二)法援署已設立服務專線，電話為2867 4516或2399 2277，解答居民及其他受影響人士法援的疑難及提供適切協助； (三)法援署會簡化申請程序，並調配人手加快處理申請，務求讓合資格的居民及其他受影響人士盡早獲得法援；及 (四)法援署會舉辦講座，向居民及其他受影響人士詳細講解申請法援的相關事宜，並安排人員現場提供適切協助。講座詳情將容後透過「一戶一社工」及署方渠道發放。



此外，考慮到居民及其他受影響人士的負擔和需要，法援署會在他們獲批法援後，安排合適的法律代表處理訴訟，期間亦會與居民及其他受影響人士保持溝通，以確保他們的權益獲充分保障。法援署提醒有意申請法援的居民及其他受影響人士無需自行張羅法律代表、作出法律指示或簽署法律委託文件，以免衍生不必要的費用，保障自身權益。