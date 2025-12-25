大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論

消防處的6個工會及協會，今日（25日）發出公開信指責近日在網上一名自稱「冼國林」的網民在社交平台，針對消防處處長以及消防處的不符合事實的言論，包括批評部門滅火策略、指揮以均資源分配等，批評有關言論侮辱消防不同職系的專業及打擊團隊精神，甚至是企圖誤導公眾對部門的理解。

香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港消防控制組職員會、香港消防處職工總會、香港消防處救護員會以及香港消防退休人員互助會6個消防工協會發表公開信。指近日在網上一名自稱「冼國林」的網民，針對消防處處長及對部門不符合事實的言論。其中包括聲稱收到「消防高官朋友」轉發內部消防同事的WhatsApp短訊，但經消防處各工協會查證，並沒有會員收到或發出類似訊息，相關

內容與事實完全不符，其來源及真實性均存在重大疑問。