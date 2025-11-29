大埔宏福苑五級火｜消防員何偉豪殉職市民到消防局送心意卡　工會呼籲向家屬捐款

大埔宏福苑五級火造成至少128人死亡，其中包括殉職的消防員何偉豪。他生前駐守的沙田消防局今早下半旗，有市民送上鮮花及心意卡。
寫上「豪師兄，落更了」
沙田消防局今早8時下半旗，並舉行默哀儀式。有消防員從災場回來參與默哀儀式，默哀不久後再次出動。消防局外擺放著市民送上的鮮花及心意卡，有心意卡寫上「願一路好走，辛苦你了」、「豪師兄，落更了，一路好走」等。
消防處正為何偉豪的家人進行募捐
-
直接存入父親何勝先生戶口（集友銀行）
戶口名稱：HO SHING
戶口號碼 : 039-744-1-039365-9
- 簽發抬頭填上「何勝」或“HO SHING”的捐款支票
各單位主管可代收支票並轉交消防處，或請捐款人將支票寄往或親身遞交消防處（福利及建築物管理）
地址：九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈11樓南翼
消防處（福利及建築物管理）（經辦人：黃瀚嶠）
請捐款者在支票背面寫上捐款者姓名、聯絡電話及回郵地址，消防處將於完成有關手續後郵寄相關收據予捐款人士/團體。
殉職的37歲消防員何偉豪入職9年，駐守沙田消防局，負責細搶救車，他本周三下午3時01分到達現場後在地下負責救援，惟及至3時半失去聯絡。約半小時後，消防下午4時01分在宏福苑宏昌閣升降機對開空地發現他，當時他臉部燒傷，救護員隨即為他急救和進行心肺復甦法，並轉送威爾斯親王醫院搶救，惜延至當日下午4時45分不治。