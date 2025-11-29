大埔宏福苑五級火｜消防員何偉豪殉職市民到消防局送心意卡　工會呼籲向家屬捐款

大埔宏福苑五級火，消防員何偉豪殉職，沙田消防局降半旗，有市民在消防局外送上鮮花和心意卡。(路透社)

大埔宏福苑五級火造成至少128人死亡，其中包括殉職的消防員何偉豪。他生前駐守的沙田消防局今早下半旗，有市民送上鮮花及心意卡。

寫上「豪師兄，落更了」

沙田消防局今早8時下半旗，並舉行默哀儀式。有消防員從災場回來參與默哀儀式，默哀不久後再次出動。消防局外擺放著市民送上的鮮花及心意卡，有心意卡寫上「願一路好走，辛苦你了」、「豪師兄，落更了，一路好走」等。