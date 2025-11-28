熱門搜尋:
本地
2025-11-28 17:38:24

大埔宏福苑五級火｜消防奮戰30小時難忘災場環境　寄語港人努力重建美好居住地

有消防於社交平台發布宏福苑現場震撼照片，可見如同「戰後廢墟」滿目瘡痍，有大廈嚴重熏黑，外圍棚網已全部被燒毀，大量竹棚掉下散滿空地。(Threads)

大埔宏福苑五級火增至128人死亡，包括殉職消防員何偉豪。傷者有79人，包括12名消防員，其中1人在深切治療部，有熱衰竭現象，其餘是骨折及吸入濃煙。消防今日繼續逐個單位爆門搜索，以尋找有否傷者及確保無人被困。有消防於社交平台發布宏福苑現場震撼照片，可見如同「戰後廢墟」滿目瘡痍，有大廈嚴重熏黑，外圍棚網已全部被燒毀，大量竹棚掉下散滿空地。

 

該名消防報平安稱：「歷戰30小時安全放工…同時好謝熱心嘅市民義務人士，你哋嘅守望相助團結真係好感動。」他形容災場場面「真係好恐怖」，「電影同遊戲都做唔到嘅恐嚟形容…」又促大家加油，「香港人好好努力，重建美好我哋居住地方！」

放工報平安  網民回應「辛苦哂」

帖文獲大批網民回應，多人均形容如切爾諾貝爾，「切爾諾貝爾咁嘅款」、「唔講以為去左切爾諾貝爾附近。劫後餘生feel，辛苦哂各位搶救人員」、「呢張相真係好震撼」、「睇到好心痛」、「好感激你喺過去30個小時，將佢地一個個帶離哩片頹垣敗瓦，等佢地有機會返去家人身邊！你係宏福居民嘅英雄，你係香港人嘅守護者！好好休息，香港需要你。」、「快啲返屋企沖涼食嘢瞓覺」、「辛苦哂，快啲返去休息，仲有啲善後工作要辛苦攪」、「入面咩環境我地呢啲人真係想像唔到」。

大埔宏福苑五級火(蘇文傑攝) 大埔宏福苑五級火(蘇文傑攝) 大埔宏福苑五級火(蘇文傑攝) 大埔宏福苑五級火(蘇文傑攝) 大埔宏福苑五級火自周三開始焚燒，至昨晚消防出動了11條滅火喉、26隊搜救隊，304架次救援車輛和1200多名消防員，全港幾乎所有區消防車均要出動支援。 (影片截圖) 大埔宏福苑五級火自周三開始焚燒，至昨晚消防出動了11條滅火喉、26隊搜救隊，304架次救援車輛和1200多名消防員，全港幾乎所有區消防車均要出動支援。 (影片截圖) 大埔宏福苑五級火自周三開始焚燒，至昨晚消防出動了11條滅火喉、26隊搜救隊，304架次救援車輛和1200多名消防員，全港幾乎所有區消防車均要出動支援。 (影片截圖) 大埔宏福苑五級火自周三開始焚燒，至昨晚消防出動了11條滅火喉、26隊搜救隊，304架次救援車輛和1200多名消防員，全港幾乎所有區消防車均要出動支援。 (影片截圖) 大埔宏福苑五級火，事發衞星圖片。(路透社) 大埔宏福苑五級火，消防凌晨交代最新拯救進展。(路透社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社)

