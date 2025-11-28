大埔宏福苑五級火｜消防奮戰30小時難忘災場環境　寄語港人努力重建美好居住地

大埔宏福苑五級火增至128人死亡，包括殉職消防員何偉豪。傷者有79人，包括12名消防員，其中1人在深切治療部，有熱衰竭現象，其餘是骨折及吸入濃煙。消防今日繼續逐個單位爆門搜索，以尋找有否傷者及確保無人被困。有消防於社交平台發布宏福苑現場震撼照片，可見如同「戰後廢墟」滿目瘡痍，有大廈嚴重熏黑，外圍棚網已全部被燒毀，大量竹棚掉下散滿空地。

該名消防報平安稱：「歷戰30小時安全放工…同時好謝熱心嘅市民義務人士，你哋嘅守望相助團結真係好感動。」他形容災場場面「真係好恐怖」，「電影同遊戲都做唔到嘅恐嚟形容…」又促大家加油，「香港人好好努力，重建美好我哋居住地方！」