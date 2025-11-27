熱門搜尋:
2025-11-27 17:54:24

大埔宏福苑五級火｜消防派出逾1250人救援　10人在行動中受傷　一人殉職(圖輯)

大埔宏福苑發生五級火，消防處派出逾1,250名消防員及救護人員參與行動。(吳康琦攝)

大埔宏福苑發生五級火尚未完全撲熄，8座大廈當中，只有1座無受火警波及，4座大廈已大致救熄，3座火勢已受控制，陸續有傷者從大廈被救出。是次事件中，消防處派出逾1,250名消防員及救護人員，10名消防處人員在行動中受傷，37歲消防員何偉豪殉職，他入職九年，駐守沙田消防局；另有一名消防員因熱衰竭送院治理。處方共調派98輛救護車協助救援，已處理123名傷者，51名傷者當場證實死亡，其餘72名傷者送院接受治療。

當局至今已出動304架次消防及救援車輛、26隊搜救隊，逾1,250名消防人員參與，已動用11條消防喉和8輛旋轉降梯進行灌救。同時，消防亦派員由低層起向上進行滅火及搬救行動，在收到的341個求助個案中，已成功處理279宗；而在救熄的4座大樓已沒有求助個案需要處理，而餘下未救熄的三座大廈中逾60個求助個案仍需處理，當局強調不會放棄救援。

adblk5

消防處現時着力將外圍高度熱力減低，防止火勢進一步蔓延，並用了4部無人機查看有否死灰復燃情況。消防處指，現時滅火及救援行動面對不同挑戰及困難，包括涉事7座大廈的外牆面積大，而竹棚有帆布及網包住，令火勢迅速蔓延，亦令竹棚有倒塌風險；目前繼續在大廈中推進，因目前火場中存在高溫，雖有難度但依然會逐層逐層破門搜索，消防處強調。專隊會調查屋苑火警鐘無響及消防設備情況。

