大埔宏福苑五級火｜消防焚毀單位望窗外神色凝重 網民：感受到他心在痛

大埔宏福苑五級火增至128人死亡，包括殉職消防員何偉豪。傷者有79人，包括12名消防員，其中 1人在深切治療部，有熱衰竭現象，其餘是骨折及吸入濃煙。消防今日早上繼續逐個單位爆門搜索，以尋找有否傷者及確保無人被困。電視台於早上8時50分直播發現，一名消防員與同胞登上一個已遭嚴重焚毀、窗框破爛的單位視察，可見他不時望向窗外凝視接近5分鐘，期間若有所思神色凝重咬唇，亦有飲用樽裝水補充體力，及後離開窗邊繼續搜索任務。

影片及截圖於社交平台流傳，有網民留言「個消防員企喺到成差唔多5分鐘，成個人冇晒靈魂咁望住出面」、「隔住屏幕，都能感受到消防員的不忍和難過，難以想像他在現場看到的會是怎樣一副人間煉獄⋯⋯」、「一睇就知個情況係人間煉獄，慘不忍睹！」、「好可能佢調整緊自己」、「睇到個消防員見到佢啲情緒都忍唔住想喊」、「隻窗都燒到咁 不敢想像」、「能感受到他心在痛，試圖讓自己放空，努力看看其他地方轉移調適自己的心理狀態。願這位消防員早日走出陰影，辛苦了，加油」、「消防員係英雄，但係唔係超人，喺前線面對咁大災難，唔可能無情緒」。