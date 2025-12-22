大埔宏福苑五級火｜港大學生組織指借場辦悼念被拒　校方：按既定指引作評估

大埔宏福苑上月底發生五級火，香港大學8個院會本月1日以聯院會名義，對遇難者、傷者及其家屬致以哀悼和慰問，並指本月上旬會舉辦悼念活動。不過，有報道指聯院會因被校方拒絕借出場地而取消活動，其中更有院會透露校方曾就「社會情況及不可抗力因素」提出疑慮。
港大稱一直與學生代表溝通 強調積極參與災後支援
港大發言人稱對火災深表哀痛，並於校園不同典禮及場合上默哀悼念，港大師生一直積極參與災後支援，除開放嘉道理中心作為臨時住所，教職員及學生團隊亦以專業知識援助受災市民。港大又說，處理學生組織場地申請時，一直與學生代表保持溝通，並按照既定指引評估。
活動原擬辦默哀及獻花
港大8個院會本月1日以聯院會名義《香港大學學生會聯院會就大埔宏福苑火災之聯合聲明》，向火災遇難者、傷者及其家屬致以哀悼和慰問，預告將於本月上旬舉辦悼念活動，其中會邀請港大學生、教職員和其他各界人士參與，包括默哀、獻花及留言等；聯合聲明並呼籲特區政府回應公眾訴求。
港大學生會學苑即時新聞報道指，事隔20日聯院會仍未發布任何活動公告，部分院會表示曾向校方查詢場地安排，惟獲校方回覆拒絕借出場地。由於未能覓得其他合適場地及校方同意，聯院會決定取消悼念活動。部分院會進一步提到，校方曾就「社會情況及不可抗力因素」提出疑慮，並勸籲聯院會停止舉辦任何形式之悼念活動。