熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 大光麵 立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-11-28 12:53:00

大埔宏福苑五級火｜港澳辦：廣東省按港府要求　昨晚及今早交付救援及醫療物資

分享：
大埔宏福苑五級大火，至今有11名消防人員受傷，中聯辦主任周霽與中央港澳辦、國務院港澳辦副主任農融前往元朗博愛醫院，探望慰問參與火災救援受傷的消防員。(中聯辦圖片)

大埔宏福苑五級大火，至今有11名消防人員受傷，中聯辦主任周霽與中央港澳辦、國務院港澳辦副主任農融前往元朗博愛醫院，探望慰問參與火災救援受傷的消防員。(中聯辦圖片)

大埔宏福苑五級大火，中央港澳辦、國務院港澳辦表示，根據港府提出的需求，廣東省分別於昨晚及今早向港府交付有關的救援裝備和醫療物資。

大火至今有11名消防人員受傷，37歲消防員何偉豪在火災中殉職。中聯辦主任周霽與中央港澳辦、國務院港澳辦副主任農融，周四（27日）下午前往元朗博愛醫院，探望慰問參與火災救援受傷的消防員曾智燊、張頌豪和張伯樅及其家屬。

周霽表示，國家主席習近平非常關心香港同胞，高度重視大埔宏福苑重大火災事故，第一時間了解火災救援和人員傷亡等情況並作出重要指示。他和農融受中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍委托，專程帶來習近平及中央政府的慰問，表達對消防處、警務處等紀律部隊英勇奮戰的崇高敬意，感謝他們和所有同袍的無私付出，祝願早日康復，重新投入到守護香港的光榮使命和重大職責。

adblk5


 

大埔宏福苑五級大火，至今有11名消防人員受傷，中聯辦主任周霽與中央港澳辦、國務院港澳辦副主任農融前往元朗博愛醫院，探望慰問參與火災救援受傷的消防員。(中聯辦圖片) 大埔宏福苑五級大火，至今有11名消防人員受傷，中聯辦主任周霽與中央港澳辦、國務院港澳辦副主任農融前往元朗博愛醫院，探望慰問參與火災救援受傷的消防員。(中聯辦圖片)

港澳辦文章稱中央支持給予救災強大精神鼓舞

國務院港澳辦表示，中央高度重視並殷切關懷大埔宏福苑火警，中央的關心支持給予民眾抗災救災的強大精神鼓舞和充足信心底氣。

港澳辦發表港澳平評論文章，指行政長官和特區政府對事故的快速有力響應和積極有效處置，充份體現作為當家人和第一責任人的擔當和勇毅。社會各界同舟共濟、守望相助，令人再次強烈感受到社會的團結大愛。內地和澳門慰問馳援，血濃於水的同胞之情，為香港抗災救災增添溫暖力量。

文章說，有中央和內地的強大後盾，特區政府帶領社會各界發揚獅子山精神，團結一致、排除干擾、齊心協力，一定能夠做好救災工作，渡過難關、邁步向前。

大埔宏福苑五級火，大批居民無家可歸入住多個臨時庇護中心(路透社) 大埔宏福苑五級火，大批居民無家可歸入住多個臨時庇護中心(路透社) 大埔宏福苑五級火，消防凌晨繼續救援。(路透社) 大埔宏福苑五級火，不少市民自發捐贈衣物、床鋪、食物飲品等救災物資，也有義工主動通宵在廣福邨平台協助整理分發給有需要的人。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，事發衞星圖片。(路透社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火災 大埔宏福苑五級火災 大埔宏福苑五級火災 大埔宏福苑五級火災 大埔宏福苑五級火災

追蹤am730 Google News

 
 