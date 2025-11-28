大埔宏福苑五級火｜港澳辦：廣東省按港府要求　昨晚及今早交付救援及醫療物資

大埔宏福苑五級大火，中央港澳辦、國務院港澳辦表示，根據港府提出的需求，廣東省分別於昨晚及今早向港府交付有關的救援裝備和醫療物資。

大火至今有11名消防人員受傷，37歲消防員何偉豪在火災中殉職。中聯辦主任周霽與中央港澳辦、國務院港澳辦副主任農融，周四（27日）下午前往元朗博愛醫院，探望慰問參與火災救援受傷的消防員曾智燊、張頌豪和張伯樅及其家屬。

周霽表示，國家主席習近平非常關心香港同胞，高度重視大埔宏福苑重大火災事故，第一時間了解火災救援和人員傷亡等情況並作出重要指示。他和農融受中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍委托，專程帶來習近平及中央政府的慰問，表達對消防處、警務處等紀律部隊英勇奮戰的崇高敬意，感謝他們和所有同袍的無私付出，祝願早日康復，重新投入到守護香港的光榮使命和重大職責。