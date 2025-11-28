大埔宏福苑五級火｜港澳辦：廣東省按港府要求　昨晚及今早交付救援及醫療物資

大埔宏福苑五級大火，中央港澳辦、國務院港澳辦表示，根據港府提出的需求，廣東省分別於昨晚及今早向港府交付有關的救援裝備和醫療物資。
大火至今有11名消防人員受傷，37歲消防員何偉豪在火災中殉職。中聯辦主任周霽與中央港澳辦、國務院港澳辦副主任農融，周四（27日）下午前往元朗博愛醫院，探望慰問參與火災救援受傷的消防員曾智燊、張頌豪和張伯樅及其家屬。
周霽表示，國家主席習近平非常關心香港同胞，高度重視大埔宏福苑重大火災事故，第一時間了解火災救援和人員傷亡等情況並作出重要指示。他和農融受中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍委托，專程帶來習近平及中央政府的慰問，表達對消防處、警務處等紀律部隊英勇奮戰的崇高敬意，感謝他們和所有同袍的無私付出，祝願早日康復，重新投入到守護香港的光榮使命和重大職責。
港澳辦文章稱中央支持給予救災強大精神鼓舞
國務院港澳辦表示，中央高度重視並殷切關懷大埔宏福苑火警，中央的關心支持給予民眾抗災救災的強大精神鼓舞和充足信心底氣。
港澳辦發表港澳平評論文章，指行政長官和特區政府對事故的快速有力響應和積極有效處置，充份體現作為當家人和第一責任人的擔當和勇毅。社會各界同舟共濟、守望相助，令人再次強烈感受到社會的團結大愛。內地和澳門慰問馳援，血濃於水的同胞之情，為香港抗災救災增添溫暖力量。
文章說，有中央和內地的強大後盾，特區政府帶領社會各界發揚獅子山精神，團結一致、排除干擾、齊心協力，一定能夠做好救災工作，渡過難關、邁步向前。