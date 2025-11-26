大埔宏福苑五級火｜火險不包財物損失 一文看懂火災財物保障

大埔宏福苑宏昌閣發生嚴重火警，公眾除了關注居民的人生安全外，保險理賠等善後工作亦引起坊間討論。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄向《am730》表示，是次事件中，有三種保險或能適用，分別是「家居財物保險」、俗稱「火險」的樓宇結構保險主要保障和家居公眾責任保險(第三者保險)。

保障額以外的費用要由業主自行承擔

他指出，一般而言，業主在置業時都會購買火險，部分樓宇的公契亦列明，物業管理公司需為整個屋苑負上買火險責任。他提醒，火險的用途是「俾你重建返間屋有得住」，而非保障意外或天災而導致的家居財物損失，當物業的重建費用高於火險保障額，保障額以外的費用要由業主自行承擔。但以今次火警的嚴重程度，羅少雄相信賠償金額應該會很高。