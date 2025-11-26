大埔宏福苑五級火｜火險不包財物損失 一文看懂火災財物保障

大埔宏福苑宏昌閣發生嚴重火警，公眾除了關注居民的人生安全外，保險理賠等善後工作亦引起坊間討論。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄向《am730》表示，是次事件中，有三種保險或能適用，分別是「家居財物保險」、俗稱「火險」的樓宇結構保險主要保障和家居公眾責任保險(第三者保險)。
保障額以外的費用要由業主自行承擔
他指出，一般而言，業主在置業時都會購買火險，部分樓宇的公契亦列明，物業管理公司需為整個屋苑負上買火險責任。他提醒，火險的用途是「俾你重建返間屋有得住」，而非保障意外或天災而導致的家居財物損失，當物業的重建費用高於火險保障額，保障額以外的費用要由業主自行承擔。但以今次火警的嚴重程度，羅少雄相信賠償金額應該會很高。
至於保障家居財物損失的家居保，羅少雄指此保險的保障額視乎損失財物的價值，遵循「實報實銷」原則，但他指出，購買家居保並非強制要求，因此未有購買的居民或需要直接向承建商追討，「人命、醫藥費呢啲係好複雜嘅嘢， 真係要由專業人士決定」。至於第三者保險，如果承建商或管理公司投保額度多且保額大，將足以覆蓋所有索償，問題不大。
看懂火災財物保障
火險普遍的正式名稱是「樓宇結構保險」，居所的物業管理公司或業主立案法團一般已為大廈購買集體火險，業主不用重複購買。火險主要保障樓宇結構，包括牆身、地板、天花、門窗等樓宇原有結構。除了原裝窗戶，若火災導致原裝地板等樓宇結構損毀，業主可透過火險索償。
火災中如果發生玻璃窗破爛、碎片或整隻鋁窗飛脫落街而導致他人受傷，則由家居保險中的第三者責任保險賠償，有家居保險的相關賠償高達1000萬元。
家居保險的保費一般是以住宅單位的建築面積和樓齡釐清。通常面積越大，保費越高；而物業樓齡若較高，例如35年或以上，保費亦有機會較高。此外，村屋、獨立屋或低層樓宇等物業亦會被保險公司視為風險較高，有可能會調高保費或收取附加費。