大埔宏福苑五級火｜災民廣福商場席地而睡 義工送救災物資

大埔宏福苑五級火造成的死亡人數增至94人，包括一名殉職消防員。截至早上5時，在78名傷者中，有12人危殆、28人嚴重、16人穩定、22人已出院。消防滅火工作仍然持續，7座大廈火勢已大致救熄，有個別單位仍然冒出火光。

大批居民無家可歸入住多個臨時庇護中心，部份到附近廣福商場留宿席地而睡，等候最新消息。不少市民自發捐贈衣物、床鋪、食物飲品等救災物資，也有義工主動通宵在廣福邨平台協助整理分發給有需要的人，亦有社工學生自發成立緊急輔導站為受災居民和街坊提供情緒支援。有市民自發購買物資送贈，表示在網上平台得知居民的物資需要，購買一些內衣褲給他們。