大埔宏福苑五級火｜災民廣福商場席地而睡 義工送救災物資

大埔宏福苑五級火造成的死亡人數增至94人，包括一名殉職消防員。截至早上5時，在78名傷者中，有12人危殆、28人嚴重、16人穩定、22人已出院。消防滅火工作仍然持續，7座大廈火勢已大致救熄，有個別單位仍然冒出火光。
大批居民無家可歸入住多個臨時庇護中心，部份到附近廣福商場留宿席地而睡，等候最新消息。不少市民自發捐贈衣物、床鋪、食物飲品等救災物資，也有義工主動通宵在廣福邨平台協助整理分發給有需要的人，亦有社工學生自發成立緊急輔導站為受災居民和街坊提供情緒支援。有市民自發購買物資送贈，表示在網上平台得知居民的物資需要，購買一些內衣褲給他們。
有居民表示未知單位內飼養貓隻生死，故選擇在廣福商場等待以隨時觀看屋企最新情況，又指過去兩晚完全無法入睡，已預計任何最壞結果，至於大廈的維修工程曾出現爭議，工程亦不時聞到煙味，事發時沒有聽到警鐘。亦有年長居民稱事發一刻剛好不在家中，目前不打算入住庇護中心，因人多嘈雜，認為商場更舒適，物資暫時不成問題，惟長遠可能需搬到兒子家中。
另有居民暫住親友家中及過渡房屋
另有居民表示，過去兩日在政府安排的過渡房屋暫住， 火警發生時匆忙逃生，衣物不多，希望領取衣服保暖，又說對未來感到徬徨， 希望政府為他們的長遠住屋安排提供協助。另一名居民希望政府就大火追究責任，又說大廈維修費龐大，現時家園盡毀，希望可以為居民討回公道。亦有居民暫住親友家中，指火警發生時，家人都返工返學，但現時小朋友連校服也沒有，因此亦無上學。