大埔宏福苑五級火｜災民感謝酒店無微不至照顧 送玩具畀小朋友專車接返學

大埔宏福苑五級大火後，政府及社會各界為受影響居民提供一切支援，包括安排容身之所，部份受影響居民入住酒店房間。一名獲安排入住尖沙咀皇家太平洋酒店的受影響男居民周一(1日)在社交平台發文，感謝在這段艱難時間向他一家提供幫助的酒店員工及義工，稱在社會各界的幫助下，不僅解決了宏褔苑受影響居民的實際需要，更讓他們感受到香港人的愛和支持，「好人好事常伴左右！」

樓主於facebook「大埔 TAI PO」群組發帖文，照片可以他一家已入住酒店房間，獲提供家電、生活用品及玩具。他特別多謝皇家太平洋酒店的各位員工、管理層同經理，指酒店提供了無微不至的照顧，「喺我哋宏福苑居民遇到困難嘅呢段時間，你哋嘅關懷同幫忙，令我哋覺得好溫暖。多謝你哋為我哋安排好每日三餐，幫手洗衫，仲專登安排車接送小朋友番學放學，又特登送玩具上房畀我嘅小朋友，令佢喺呢段時間都可以好開心。你哋咁細心同周到，我真係好感激！」