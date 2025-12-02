大埔宏福苑五級火｜災民感謝酒店無微不至照顧 送玩具畀小朋友專車接返學

大埔宏福苑五級大火後，政府及社會各界為受影響居民提供一切支援，包括安排容身之所，部份受影響居民入住酒店房間。一名獲安排入住尖沙咀皇家太平洋酒店的受影響男居民周一(1日)在社交平台發文，感謝在這段艱難時間向他一家提供幫助的酒店員工及義工，稱在社會各界的幫助下，不僅解決了宏褔苑受影響居民的實際需要，更讓他們感受到香港人的愛和支持，「好人好事常伴左右！」
樓主於facebook「大埔 TAI PO」群組發帖文，照片可以他一家已入住酒店房間，獲提供家電、生活用品及玩具。他特別多謝皇家太平洋酒店的各位員工、管理層同經理，指酒店提供了無微不至的照顧，「喺我哋宏福苑居民遇到困難嘅呢段時間，你哋嘅關懷同幫忙，令我哋覺得好溫暖。多謝你哋為我哋安排好每日三餐，幫手洗衫，仲專登安排車接送小朋友番學放學，又特登送玩具上房畀我嘅小朋友，令佢喺呢段時間都可以好開心。你哋咁細心同周到，我真係好感激！」
「讓我哋感受到香港人既愛同支持」
他亦提到「特別多謝喺東昌街識到嘅義工阿Yen！」、「你主動行埋嚟問我係咪需要車，唔單止免費車我上酒店，仲幫手拎物資，搬埋上酒店。更加難得嘅係，你跟住仲想幫埋其他宏福苑嘅居民，由你聯絡義工、我聯絡居民，一齊協助我哋安排需要嘅物資同埋免費接送。」
樓主再次代表一眾災民向皇家太平洋酒店及義工阿Yen道謝，「你哋嘅幫忙，唔單止解決咗我哋宏褔苑居民實際嘅需要，更讓我哋感受到香港人既愛同支持。多謝晒，祝你哋一切順利，好人好事常伴左右！」
網民留言打氣 「每一個香港人都在你身邊」
一眾網民留言打氣，「你哋一家要加油！我哋每一個香港人都在你身邊！」、「希望你哋快啲走出陰霾」、「希望樓主一家好好生活」、「香港人永遠撐香港人 同舟共濟啊 頂住啊」，另有受影響居民在該條帖文下留言分享自己受到照顧，「我這幾天都遇到好多好人，有人知道我係受影響居民都給我打氣。感謝你們。」