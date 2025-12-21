大埔宏福苑五級火｜災民斥善樓禁攜走捐贈家電 善導會：聆聽大眾意見 可按需要帶走傢電

大埔宏福苑上月發生五級大火，導致逾千戶居民痛失家園，部份災民要入住過渡性房屋。近日有災民在網上表示，善導會營運的過渡性房屋「善樓」，遷離時被禁止帶走商家捐贈的傢俬電器，令其大感不惑，「點解當時啲商家捐比災民的傢俬電器，我地唔可以攞走的?」善導會今日(21日)澄清，傢俬電器部份是由熱心企業捐贈，部份由本會申請的基金購置；為了希望下一戶宏福災民遷入時配備基本生活配套，因此雪櫃、洗衣機等10種傢俬電器不能帶走，至於衣物、枕頭、風筒、暖風機等小家電，住戶遷離時仍然可以帶走。

同日善導會再次發文指，感謝社會關注事件，稱安排「本意是希望下一批宏福苑街坊入住的時候，可以立即使用相關傢俬物資」，不過該會聆聽到大眾意見，因此如有任何宏福苑街坊離開善樓時，可按需要帶走傢電，而善導會亦都會盡快補給，希望讓下一輪入住的宏福苑街坊可以盡快有生活配套，安定下來。善導會承諾會做得更好，繼續協助接下來的宏福苑街坊，並多謝大眾提醒。

有宏福苑災民日前在社交平台發文指，安置他們一家三口的過渡屋要收租，因而決定搬出，「得個150呎住唔到一家3口，仲要收我錢的話，咁咪迫我走囉」他又指，機構不明白為何不能帶走商家捐贈予災民的傢俬電器。事件引起網民批評機構做法，「成單野好離譜喎 相信社會各界捐贈既物資/善款都係想真真正正落地災民手上」，「好離譜，捐物資係想幫助災民，ngo憑咩搶去」、「要收租已經好離譜！ 仲要留低啲家電？同強盜有咩分別？」

自稱「捐贈企業」職員：公司個record係落災民名

有自稱「捐贈企業」職員的網民聲稱，「啲家電係送左比你地了 我係其中一間送過電器比你地其中一個職員，家電公司個record，全部都係落災民名的，你地(災民)係擁有者~」，續指「因為個陣我地係有幫災民登記埋保養呢個步驟，但係就唔肯定係咪間間捐助既公司都有做到呢個步驟，但照道理物主就係大埔居民！」另有網民建議樓主寫郵件投訴。

善導會稱與捐贈者達成共識

善導會在Facebook表示，由於「善樓」屬清水樓，只設有熱水爐，因此正陸續為入住的宏福苑居民房間添置基本生活用品，包括雪櫃、洗衣機、冷氣機、電視、床架床墊、摺枱摺凳、蚊網、窗簾及空氣清新機，部分由企業捐贈，部分則透過基金購置。