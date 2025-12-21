大埔宏福苑五級火｜災民斥善樓禁攜走捐贈家電 引物資歸屬爭議 善導會：物資留用供下批入住

大埔宏福苑上月發生五級大火，導致逾千戶居民痛失家園，部份災民要入住過渡性房屋。近日有災民在網上表示，善導會營運的過渡性房屋「善樓」，遷離時被禁止帶走商家捐贈的傢俬電器，令其大感不惑，「點解當時啲商家捐比災民的傢俬電器，我地唔可以攞走的?」善導會今日(21日)澄清，傢俬電器部份是由熱心企業捐贈，部份由本會申請的基金購置；為了希望下一戶宏福災民遷入時配備基本生活配套，因此雪櫃、洗衣機等10種傢俬電器不能帶走，至於衣物、枕頭、風筒、暖風機等小家電，住戶遷離時仍然可以帶走。

有宏福苑災民日前在社交平台發文指，安置他們一家三口的過渡屋要收租，因而決定搬出，「得個150呎住唔到一家3口，仲要收我錢的話，咁咪迫我走囉」他又指，機構不明白為何不能帶走商家捐贈予災民的傢俬電器。事件引起網民批評機構做法，「成單野好離譜喎 相信社會各界捐贈既物資/善款都係想真真正正落地災民手上」，「好離譜，捐物資係想幫助災民，ngo憑咩搶去」、「要收租已經好離譜！

仲要留低啲家電？同強盜有咩分別？」

自稱「捐贈企業」職員：公司個record係落災民名

有自稱「捐贈企業」職員的網民聲稱，「啲家電係送左比你地了 我係其中一間送過電器比你地其中一個職員，家電公司個record，全部都係落災民名的，你地(災民)係擁有者~」，續指「因為個陣我地係有幫災民登記埋保養呢個步驟，但係就唔肯定係咪間間捐助既公司都有做到呢個步驟，但照道理物主就係大埔居民！」另有網民建議樓主寫郵件投訴。