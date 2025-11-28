大埔宏福苑五級火｜災民訴成長家園盡毀：This is my first death 網民安慰「人平安已好好」

大埔宏福苑五級火造成的死亡人數增至94人，7座大廈被波及，大批居民恐家園財產盡毀。一名出生後一直住在宏福苑二十多年的居民，於社交平台上發長文，哭訴自己失去一切的悲痛與茫然，「原來人係可以突然間失去所有嘢」，形容為「this is my first death」（這是我的第一次死亡）。 樓主憶述於宏福苑長大的點滴，流露出對這地方的感情，樓主指在發生火警後，為自己添置衣物和梳洗用品前往親戚家路上時，才驚覺：「我身上嘅嘢就係我擁有嘅全部。廿幾年人生累積嘅痕跡好似無存在過，this is my first death」

父母是1983年首批住戶 「間屋仲大過我」 樓主回憶出世到現在都是宏福苑街坊，其父母是1983年首批入伙住戶，屋企只曾裝修過一次，「佢地會講笑話間屋仲大過我」、「屋企嘅牆係有花花嘅瓷磚，地下係綠色白色嘅碎分地磚，拼埋一齊毫無美感可言。」、「我張床喺窗隔離，個窗貼咗藍天白雲款嘅遮光貼，我瞓喺度望嘅時候，有一朵雲望落好似一個老人家嘅側面」、「廁所門貼咗一張我小學時貪得意痴上去嘅立體貼紙，上一次望佢嘅時候發現原來已經甩曬色。」他指自己是個不捨得丟東西的人，連DSE筆記仍留着。過去他曾因在搭飛機過海關時遺失一條頸巾而撰文悼念，但面對如今家園「死亡」，樓主卻感失語悲傷，「唔知可以寫啲咩」。