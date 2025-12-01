大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋暫住酒店供三餐禮包 女兒：佢哋樂觀過我

大埔宏福苑於上星期三發生五級大火，死亡人數增至146人，大批居民失去家園，需另尋地方暫住。信和集團及黃廷方慈善基金捐出2,000萬元支援賑災，並於多間酒店預備大約160間客房，為有需要的居民提供免費住宿支援。

信和集團提供160間客房住宿 有女子周日(11月30日)於社交平台Threads發文表示，父母在火災中失去「養老屋」，獲安排前往信和集團提供的酒店住宿，目前已入住兩天，指酒店「包早午晚3餐」，更送上問候禮包，女生形容「本身好擔心父母既心情，點知佢地好似重樂觀過我」。

樓主表示父母住在宏福苑，「好彩當日媽媽返咗工，爸爸咁啱出咗去，平時喺屋企瞓緊晏覺」，二人幸平安無事，暫時被安置到信和集團提供的酒店，父母稱對方安排好好，「入住咗2日，包早午晚3餐，啱啱仲畀咗問候禮包，真係好驚喜」，附有慰問卡寫上「誠摯問候，哀心祝福」，樓主形容「喺呢啲時候，覺得好溫暖」，本身擔心父母心情，覺得他們失去養老屋，心情感到難過，「點知佢哋好似仲樂觀過我」，現在需慢慢處理後續事宜，目前正查詢火險賠償。不過她稱未知住到何時，「不過都可能要搵定地方租屋，必要時都會接佢地黎我自己到住」。

網民打氣「人無事先係世界冠軍」 帖文引發許多網民留言打氣「人無事先係世界冠軍」、「記得要多啲錫佢地」、「你同爸爸媽媽都要好好照顧自己身體同情緒，人在家在，齊齊整整」、「希望佢哋身體健康」、「多謝信和及有參與幫忙的酒店為災民解難」。