大埔宏福苑五級火｜的士車隊義載大埔災民　甘當樹洞聽每戶故事　女司機：回家攬着枕頭喊　珍惜與家人每個時刻

珍惜眼前人，這種像是拾人牙慧的老舊句子，對直面災難的人們來說，卻正正道出了他們的心聲。有的士車隊自大埔火災兩個多星期間，一直為災民提供義載服務，共派出約700車次；其中一直參與義載的車隊的士司機Bonnie表示：「每載一個人都是一個故事」，做義載除了幫助災民解決當務之急，收拾家當到達目的地，更是在每一段車程中，當他們的樹洞，聆聽他們的故事，更因深感共情每日回家都會「攬着枕頭哭」。除了幫助他人，亦更令她自己明白生命無常，更加倍珍惜與家人「齊齊整整」的每一個時刻。

記者：陳穎琳、攝影：周令知 現年40多歲的樂行車長郭麗寶(Bonnie)，曾擔任文職，直至小兒子出生辭工做了全職媽媽，並在兒子開始上學時重新投入職埸，成為樂行車隊的僱用的士司機。Bonnie表示，車隊司機的工作為在職媽媽提供彈性選擇，可自行報更，如她上班時間為平日由早上7時至下午3時，剛好配合孩子的上學時間，周末亦能有時間陪伴家人。樂行車隊的司機在應聘時須經過培訓，其中包括同理心課程，會提供各項實際情境讓司機設身處地為乘客設想，「例如看到小朋友上車，第一件事我一定會鎖門，10歲以下我就會鎖門。如果見到有乘客情緒不佳，我們就會遞紙巾。」

婆婆慶幸搭上最後一程升降機 Bonnie除了對乘客盡心盡力之外，更是第一批到大埔火災參與義載的司機，她憶述，在義載的兩個星期間大概接送過百位災民，最長一次是一日內駕駛超過13小時。她分享，除了把災民送到落腳點外，每一程車亦兼任當樹洞的任務，「我經常都說，每一次上車都是一人一個故事。」災民面對巨大變動，一般都需要一個傾訴的出口。例如她曾遇上一位婆婆上車後便開始哭泣，細說後才知道婆婆剛經歷死裡逃生。火災初時因聞到怪味到管理處詢問，得知旁邊大樓火燭，就打算乘升降機回家拿錢包，不曾想升降機一開門大群鄰居便衝進去，亦把婆婆也推回裡邊。「她就隨着那一趟升降機下去了，然後火勢就上去了，升降機也不再上去了。」換言之，若婆婆當時堅持回家那錢包，便很大機會再也離不開大樓了。

她直言，聽過這些故事就覺得「人真的很化學」，另外有一位爺爺，火災時爺爺奶奶正外出，父母則在上班，家中只有四歲的孩子和工人姐姐在休息，火災發生時，工人姐姐未有接聽電話，父親就以家裏的攝像頭附帶的麥克風向工人姐姐說：「妳什麼都不要拿，馬上抱寶寶走。」她指爺爺憶述時表示，寶寶卻說什麼也不肯離開，一定要工人姐姐帶上滑板車；姐姐最後一手抱着寶寶，一手拿着滑板車，跑了30多層樓梯。「爺爺在一樓等他們時嚇到差點暈了，正想衝上去救孩子，就看到姐姐抱着孩子衝了下來，所以他也很感謝姐姐。」

長者悔與妻吵架 最終天人永隔 有死裏逃生，亦有人天人永隔。Bonnie表示，曾接載一個很悲傷的伯伯，因火災前一晚跟妻子吵架，所以本來每天風雨不改會與妻子一起下樓飲茶、到公園散步的他，那天上午卻因鬧別扭，自己一人下樓了。不曾想，只是喝了一頓茶，到公園看着別人下棋，轉眼間，家中遭火災，妻子也沒了，令伯伯深感自責。「他跟我說他很後悔，如果不是跟妻子吵架，他說『我老婆可以不用死』。」 「家人齊齊整整坐喺度已感恩」 面對每天接收這些難過和無助的情緒，Bonnie亦坦言是有需要調整心情，亦會在每天回家後均抱着枕頭哭，幸而家人都十分支持她參與義載，亦會在她有需要的時候給予支援。「我常跟老公說要珍惜眼前人」，正因為體驗到人生無常，「現在回家見到家人，齊齊整整坐在那裏，你已經很感恩。」她直言，現在變得比較少罵丈夫，也盡可能不吵架，「所有事情都變得很簡單，你會知道甚麼是最重要，沒有甚麼比家人更重要，其他所有都可以不在乎。」

樂行車隊常務董事伍海山指，車隊自火災事發第二日開始便派出義載的士，2星期的義載服務約派出700車次數，他感謝同事參與義載，亦多謝他們的無私奉獻。