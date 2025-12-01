大埔宏福苑五級火｜私隱公署稱有騙徒用虛假登記表意圖騙取個人資料斂財

私隱專員公署留意到有騙徒利用大埔火災，假扮義工使用虛假的「大埔宏福苑災民登記表」，意圖騙取災民的個人資料及銀行及信用卡資料。另外，有市民亦收到假冒社福機構的籌款釣魚短訊，訛稱為大埔火災的災民籌款，誘使市民點擊短訊內的超連結進入虛假籌款網站，以騙取善款。

個人資料私隱專員鍾麗玲強烈譴責有騙徒利用災情行騙，提醒災民及公眾必須保持警惕，查證相關災民登記表的真偽，切勿提供任何銀行戶口密碼或驗證碼，並可透過「一戶一社工」申請相關資助。若市民希望向災民捐款，應透過官方提供的銀行戶口作出捐款。