大埔宏福苑五級火｜移澳大埔人痛失舊同學　獲公司HR慰問淚崩：平時覺得佢好煩

大埔宏福苑五級火造成至少159人死亡、79人受傷，31人失蹤，事件震驚全球，不少於海外的港人亦情緒受困。一名現已移居澳洲的前大埔街坊表示，火災令她失去兒時舊同學，慘劇發生後，其公司人事部職員召她見面，正當以為是因工作被問責，原來是獲對方慰問，令她當場淚崩。

娘家距火災只有一公里

該名移居澳洲墨爾本的大埔女子，火災當晚於Threads發文稱「娘家距離火災只有一公里，家父冇事」，惟「好多小學同學中學同學都住宏福苑，佢哋有啲搬咗出去，有啲移民，但父母仍然住喺宏福苑，我唔敢打探」，直言心情沉重。她於12月1日回辦公室上班，獲人事部職員召見，「HR要我一返到去搵佢，我一入到去即刻道歉，因為爭佢嘢爭咗幾日都未畀佢」。人事部同事先叫她坐下，「我預咗俾佢話，因為佢要我做的事係趕住出街」，惟對方第一句是問候「How are you？」。