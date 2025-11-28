大埔宏福苑五級火｜穗禾苑工人「上棚」需搜身禁帶香煙打火機 吸煙被拍照舉報者獲2000元獎金(更新)

大埔宏福苑五級大火令全港關注棚網防火問題，其他正進行翻新大維修的大型屋苑亦被揭使用類同棚網，引起居民憂慮大廈維修易致「火燒連環船」安全問題。位於火炭的大型屋苑穗禾苑自2023年開始進行大維修，屋苑物管公司昨日晚上舉行大維修緊急居民大會，安排安全顧問向居民解釋搭棚工程安全，及防火安全等內容，近200名居民與管理公司及承建商對質，詢問棚架圍網清拆時間表及逃生等問題。 穗禾苑共有9座，每座有36層，前年起進行翻新大維修，造價逾3.88億，預計最快明年4月完成全部拆棚工程。社交平台有網民聲稱曾以打火機測試屋苑外牆棚架保護網，發現保護網在火燒後，火勢應棚網蔓延。不過，亦有穗禾苑居民上傳片段指曾自行剪下圍網，火燒後具有阻燃性，目前說法不一。

穗禾苑業主立案法團說，承建商已採取新安全措施，要求工人每天上棚前要搜身，不能攜帶香煙及打火機，如被發現在棚架或非指定地方吸煙，被人拍下照片，舉報者將獲得2000元獎金，有關工人亦會被要求離開工地。

穗禾苑棚網被指「一撻即着」 居民人心惶惶大會商討 有出席法團大會的居民指，工程原定明年初完成，現時一眾街坊人心惶惶，部分居民在會上表現激動，關注棚網是否合規，又指維修工程附近有不少雜物，居民亦關注如何管理易燃物品的擺放位置。 另居民指，宏福苑出事後難以入眠，對屋苑安全極為擔憂，認為穗禾苑同時有多幢大廈搭棚，部分大廈相距甚近；亦有居民指，穗禾苑較多長者居住，認為一日未能盡快拆除棚架，居民都會擔憂，會特別留意工人有否在工程期間吸煙。