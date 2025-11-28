大埔宏福苑五級火｜穗禾苑棚網被指「一撻即着」 居民人心惶惶大會商討

大埔宏福苑五級大火令全港關注棚網防火問題，其他正進行翻新大維修的大型屋苑亦被揭使用類同棚網，引起居民憂慮大廈維修易致「火燒連環船」安全問題。位於火炭的大型屋苑穗禾苑自2023年開始進行大維修，屋苑物管公司昨日晚上舉行大維修緊急居民大會，安排安全顧問向居民解釋搭棚工程安全，及防火安全等內容，近200名居民與管理公司及承建商對質，詢問棚架圍網清拆時間表及逃生等問題。

穗禾苑共有9座，每座有36層，前年起進行翻新大維修，造價逾3.88億，全部大廈均搭棚。社交平台有網民聲稱曾以打火機測試屋苑外牆棚架保護網，發現保護網在火燒後，火勢應棚網蔓延。不過，亦有穗禾苑居民上傳片段指曾自行剪下圍網，火燒後具有阻燃性，目前說法不一。