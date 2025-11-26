大埔宏福苑五級火｜立法會候選人暫停選舉工程　官辦選舉論壇停兩日

大埔宏福苑發生五級火，造成多人死傷，包括一名殉職消防員。距離立法會選舉投票日不足兩周，多個政黨和候選人相繼宣布暫停選舉拉票活動，而政府主辦的選舉論壇亦會暫停兩日。

民建聯、經民聯、工聯會、西九新動力相繼宣布，即時停止所有選舉拉票活動，直至另行通知。他們亦對遇難者表示哀悼，向他們的家屬致以深切慰問，同時向傷者及受影響人士表達關懷。新民黨亦稱暫時停止競選活動，呼籲社會各界攜手共渡時艱，並向殉職消防員及遇難者致以深切哀悼。

另外，原定周四和周五舉行的立法會選舉飲食界、人大政協界、鄉議局和漁農界功能界別政府選舉論壇，將會暫停舉行，政府指如另有安排稍後會通知。立法會主席梁君彥在社交平台指，對於火災造成多人傷亡感到深切悲痛，代表全體立法會議員向逝者家屬和所有傷者致以最深切、最誠摯慰問，又稱日後如有需要在法例或政策上的檢討，立法會定會全力配合。

尖沙咀聖誕燈飾亮燈儀式取消

不少機構陸續宣布暫停明日活動，包括香港中華總商會聯同五大商會為鼓勵投票而合辦的「共建未來・感謝有您」商界同盟全城大抽獎活動發布會延期、明晚的聖誕燈飾「閃爍尖東耀香江2025」亮燈儀式取消。公務員事務局原定明日舉行的「2025公務員事務局局長嘉許狀暨公務員義工嘉許狀頒發典禮」亦會延期，以讓政府各部門人員集中力量處理火警和善後工作。