大埔宏福苑五級火｜立法會選舉延期？李家超稱數天後決定 8場論壇暫停舉行(更新)

大埔宏福苑五級火，至今造成55人死亡，死者包括一名殉職消防員。政制及內地事務局表示，今日至11月30日共8場的2025立法會「愛國者同心治港」選舉論壇將暫停舉行，如另有安排稍後會另行通知。

特首李家超周四（26日）凌晨聯同多名官員往威爾斯親王醫探望傷者後會見傳媒，有記者問及大火在下午發生後，至黃昏時段仍見有多個政策部門於社交平台宣傳12月7日的立法會選舉，問當局是否認為此做法洽當，以及選舉會否因應這次事件而延期。李家超表示，目前已暫停宣傳和推廣選舉的工作，選舉論壇亦會暫停。其他事情在統整好目前的工作，幾日後再作決定。